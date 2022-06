Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame por Violencia de Género, luego de que el actor hiciera declaraciones sobre su mamá. Ahora Adame dice que no teme al proceso en su contra.

Hace unas semana el periodista reveló que las autoridades había requerido la presencia de Alfredo Adame a la Fiscalía por la denuncia que interpuso en su contra.

El conductor de ‘De Primera Mano’ inició un proceso legal en contra de Alfredo Adame por decir que su mamá era una ‘bruja’, durante el programa del ‘Gordo y la Flaca’.

Alfonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo, dijo en el programa del periodista, que si Alfredo Adame no acudía al citatorio, las autoridades girarían una orden de aprehensión.

También reveló que si el actor es declarado culpable de las acusaciones en su contra, podría alcanzar hasta tres años de prisión.

El actor explicó en un encuentro con los medios, que le llegó un citatorio para una junta conciliatoria con la mamá de Gustavo Adolfo Infante.

“Lo mandé pues a donde se merece y como no pudo conmigo, me mandó un documento donde dice: ‘le pedimos donde no se refiera a este tipo’, un restricción, nada más”

Alfredo Adame