En toda historia hay dos versiones. Mientras Mary Paz Banquells asegura que el actor estuvo a punto de dañar gravemente a Diego, Alfredo Adame justifica ‘maltrato’ a su hijo de niño y revela que a él le dieron un sartenazo.

A la salida de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde se presentó para hacerle frente a la demanda de Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame minimizó las declaraciones que su exesposa hizo en su contra.

Alfredo Adame negó que quisiera dañar a su hijo Diego cuando éste era pequeño; sin embargo, acepta haberle dado un bastonazo y explica por qué.

¿No supera a su ex? Alfredo Adame coquetea con una mujer idéntica a Magaly Chávez

“Simplemente andamos esquiando en Utah, y Diego estaba fastidie y fastidie al hermano, que es 6 u 8 años menor que él, lo estaba fastidie y fastidie, lo hizo llorar y todo hasta que yo me enchile, lo fui correteando hasta que se frenó, le di un bastonazo, él se agachó y se fue muerto de la risa, eso fue lo que pasó”

Por lo que tachó a su exesposa Mary Paz Banquells de mitómana y perversa: “Si robó al marido, habló mal del marido y le hizo todo al marido, cosa que le costó el matrimonio, ¿qué te puedes esperar?”, dijo.

Y recordó que en pasadas generaciones no estaba mal visto que los padres maltrataran a sus hijos:

“¿Cuántas veces a ustedes no les dieron de cintunorazos? Mi papá a mi me dio una patada nada más y mi mamá me dio un sartenazo”

Alfredo Adame