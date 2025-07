Alfredo Adame -de 67 años de edad- revela en la entrevista de YouTube con Sergio Mayer que sus hijos le robaron un documento clave.

Desde hace varios años, Alfredo Adame ha estado distanciado de sus hijos y recientemente los señaló de ladrones.

Durante la entrevista que Alfredo Adame le dio a Sergio Mayer en su canal de YouTube, aseguró que sus hijos le robaron documentos importantes.

Alfredo Adame tiene tres hijos con Mary Paz Banquells:

El actor narra que antes de distanciarse de sus hijos, los invitó a su casa a comer y fue ahí donde presuntamente los jóvenes se llevaron sus documentos.

Según narra Alfredo Adame, sus documentos estaban sobre su cama y desaparecieron cuando sus hijos ingresaron a la habitación.

“En la noche sigo haciendo mi maleta y no encuentro mi pasaporte, y no encuentro mi visa, no encuentro nada, empiezo a buscarlas como loco”