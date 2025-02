Alexis Ayala, hoy esposo de Cinthia Aparicio, estuvo a nada de ir a la cárcel durante su juventud por robo de llantas.

Esta anécdota y lección de vida la contó el actor en entrevista con Yordi Rosado.

Revelando cómo la falta de dinero en su familia y el bullying que recibía en su escuela por lo mismo, lo llevaron a delinquir.

Alexis Ayala recordó aquél tiempo de su juventud en el que se dedicaba al robo de llantas, mismas que vendía para ganar dinero.

El actor contó el trasfondo de esta decisión, pues acababa de salir de una escuela en la que sufría acoso por su nivel socioeconómico.

Ya que, según Alexis Ayala, en ese lugar solo se regían por el dinero que tenían sus familias y los viajes que hacían.

Fue en una segunda escuela, cerca de su casa, donde se hizo amigo de las personas con las que salía a robar por las tardes.

Sin embargo, lo que parecía una forma fácil de obtener dinero, se convirtió en una importante lección de vida para el hoy actor.

Pues llegó el día en el que Alexis Ayala fue detenido por una patrulla, lo que pudo terminar en un futuro en la cárcel por robo.

Alexis Ayala recordó que fue la patrulla número 30015 la que llevó a cabo su detención.

Aquella ocasión, él y sus amigos fueron descubiertos tras un robo . Sin embargo, todos alcanzaron a correr y escapar.

Mientras que Alexis Ayala se tuvo que quedar debido a que iban en un carro de su propiedad.

Al llegar la patrulla, quiso convencer al oficial para que lo dejara ir ofreciéndole un reloj marca Rolex que llevaba consigo.

Sin embargo, el policía optó por llamar a su padres, quienes se encargaron de la situación.

“Tuve la fortuna que el señor, el policía, me dijo: ‘tú te ves bien güerito. No eres para estar allá dentro, le voy a hablar a tu papá’. Llegaron mi papá y mi mamá, fue la primera vez que vi llorar a mi papá, mi papá hizo un cheque y todos los ahorros que tenían se los dieron al policía para que no me fuera la cárcel.”

Alexis Ayala