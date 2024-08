Alexis Ayala ya no ve La Casa de los Famosos México 2024, pues siente pena ajena por los conocidos que están en el reality.

En 2023, Alexis Ayala -de 59 años de edad- apoyaba a Sergio Mayer -de 58 años de edad- en su estancia en La Casa de los Famosos México 2023.

Pero ahora no quiere saber nada de este reality, pues le parece que los habitantes ya se están agrediendo.

La Casa de los Famosos México 2024 ha tenido actos lamentables, los cuales Alexis Ayala no puede concebir.

Alexis Ayala expresó a De Primera Mano que él ya no ve este reality debido a que han ocurrido sucesos reprobables.

Mariana Echeverría no es lo que vemos en La Casa de los Famosos México 2024, dice su hermana que no sabe ni cómo defenderla

El actor narra que hace una semana todavía estaba al pendiente del reality y hasta los llamaba La Casa de los Pandrosos, porque ninguno de sus habitantes se arreglaba.

Pero, La Casa de los Famosos México 2024 le dejó de parecer graciosa cuando sus habitantes comenzaron atacarse con situaciones personales.

“Hace una semana medio jugué, hasta dije es la casa de los pandrosos, porque no se arreglan, no se visten, hace una semana que no habían pasado estas cosas. Hoy te puedo decir que ya no la veo (…) Esta casa no me representa”

Alexis Ayala