Alexis Ayala narró cómo sobrevivió a un infarto hace seis años, siendo su expareja quien lo salvó al llamarlo para ver temas de su hija.

En más de una ocasión, Alexis Ayala -de 58 años de edad- ha contado que sobrevivió a un infarto, pero en esta ocasión ahondó en lo que le pasó para saber que estaba a punto de morir.

El actor en entrevista para ‘La Cueva de Álvaro’, compartió cada uno de los síntomas que tuvo, así como un suceso pasado que le fue una alerta de muerte, pero que lo dejó pasar.

Alexis Ayala se sinceró con el columnista, Álvaro Cueva, para narrar cómo fue que sobrevivió a un infarto seis años atrás y todo gracias a una llamada de la madre de su hija Roberta.

A través de la plática para el podcast, Alexis Ayala contó que en su vida ha pasado por dos sucesos que lo han hecho amar la vida y tener precaución en su salud; aunque al primero no le hizo mucho caso.

Y es que Alexis Ayala recordó cumplió seis años de haber sobrevivido a un infarto -30 de junio de 2018-, estando solo en su casa y gracias a una llamada de su ex.

Según lo narrado, el actor comenzó a sentir no mal, sino “raro”, iniciando por tener un dolor en el hombro derecho y pidiendo bebidas extrañas en un restaurante, “el cuerpo me pedía cosas raras”.

Debido a la actividad física que el villano de telenovelas tiene, cuenta que sintió que aquél dolor en el hombro se debía a haber hecho mal una ejercicio con pesas en el gimnasio.

Además, recordó que esa no fue su mayor alerta a un infarto, pues el principal síntoma de este es con un dolor en el brazo izquierdo, no en el derecho.

Luego de esto, Alexis Ayala cuenta que comenzó a tener vómitos imparables y diarrea, al tiempo en que no tenía fuerza ni para agarrar el teléfono y marcar a pedir ayuda, además de que le sumaron otros síntomas.

“A las 6 de la tarde comencé con vómito, me solté totalmente del estómago, me estaba doliendo mucho el hombro derecho. Empecé a sudar, me empecé a sentir muy mal. Ya no podía casi sostenerme de pie, no podía agarrar el teléfono, tenía el pecho sumido y el brazo se me estaba torciendo la mano del lado derecho”.

Alexis Ayala, actor.