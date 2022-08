Alexander Acha tuvo un detalle con los 5 finalistas de La Academia, pero ¿qué les regalo? Aquí te lo contamos.

Luego de la gran final de La Academia, reality show de canto que ganó Cesia de 23 años, su director Alexander Acha no dejó pasar el momento para demostrar su admiración a los ahora ex académicos.

Por lo que el cantante Alexander Acha de 37 años de edad tuvo un pequeño presente, pero muy especial para los 5 finalistas de La Academia, los cuales fueron:

Andrés de 26 años de edad (Sonora)

Rubí de 20 años de edad (San Luis Potosí)

Nelson de 21 años de edad (Guatemala)

Cesia de 23 años de edad (Honduras)

Mar de 19 años de edad (Ecuador)

Yahir con los finalistas de La Academia 2022. (yahirmusic)

¿Cuál fue el regalo especial de Alexander Acha a los finalistas de La Academia?

Alexander Acha cantante y quien fungió como el director de La Academia 20 años, se despidió de los finalistas con tremendo regalo especial.

Ante la buena relación que tenía con los académicos, Alexander Acha les dio un detalle especial a los finalistas de La Academia que recordaran.

Para dar cierre al ciclo en La Academia, Alexander Acha quien siempre se caracterizó por apoyar a los alumnos también lo quiso hacer fuera del reality show.

“Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… Me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí. Por permitirme entrar en sus vidas. Por su disciplina y esfuerzo” Alexander Acha

Luego de que Alexander Acha sorprendiera a los 5 finalistas de La Academia con un teclado para cada uno con el objetivo de que sigan puliendo su talento musical ya fuera del reality.

“Les regalo estos teclados Casiotone para que los acompañen en su caminar y sigan creciendo musicalmente. Yo tengo el mío, es portátil para cuando anden de gira. Es una maravilla.” Alexander Acha

Alexander Acha (Facebook/La Academia)

Asimismo, dicho regalo para los 5 finalistas de La Academia vino acompañado de emotivas palabras y buenos deseos de éxito en su carrera que apenas comienza, pero también en todos los aspectos de la vida por parte de Alexander Acha.

“Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es sólo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida” Alexander Acha

“En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, etc. Si cuidan y alimentan todo esto estoy seguro que serán no solamente grandes artistas, sino artistas felices, que es mejor. Personas plenas. Seres humanos, no mundanos”, agregó Alexander Acha.