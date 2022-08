Un desacuerdo con la producción fue el porque Erasmo Catarino no cantó con la finalista de 20 años de edad Rubí en La Academia.

En la controversia en la cual se dijo que Erasmo Catarino de 44 años de edad dejó plantada a Rubí en la final de La Academia, el ganador de la cuarta generación salió hablar qué fue lo que realmente pasó.

A lo que Erasmo Catarino dijo que la producción de La Academia no cumplió con las condiciones que había solicitado para participar en el programa.

Erasmo Catarino y Rubí (Agencia México/TV Azteca)

Erasmo Catarino no cantó con Rubí en La Academia porque producción le cambio la canción

A través de un live Erasmo Catarino precisó que la producción le cambió la canción a dueto lo que propició que él no cantará con Rubí en La Academia.

Según, el cantante originario de Xalpatláhuac precisó que el haberle cambiado la canción le complicó realizar el dueto con Rubí debió a su apretada agenda, lo cual le impedía ensayar.

A lo que el propio Erasmo Catarino previendo esta situación ya había propuesto a la producción de La Academia dos canciones.

“Yo no tenía espacio para ensayar. Lógicamente ella (Rubí) está dentro de la casa y tiene la oportunidad de poder ensayar, de aprenderse el tema, cosa que yo no podía hacer”.

Pese a dar esta explicación, la producción de La Academia no aceptó las propuestas de Erasmo Catarino, a lo que el jueves le cambiaron el tema a dueto para cantar con Rubí.

“Ellos (la producción) me dicen el jueves: ‘No va a ser el tema que traen para el dueto’. No puede ser, yo no voy a cantar ese tema, les dije: ‘Si no cantamos uno de esos dos temas, yo no puedo ir porque estoy ocupado’”.

Ante este impedimento, Erasmo Catarino argumentó que su decisión de no cantar en la final de La Academia con Rubí se basó por respeto a la finalista y a lo que significa el reality show de cantó.

Aunque también, Erasmo Catarino apuntó que por el momento su prioridad son los proyectos que trae, a esto pidió comprensión, ya que él avisó a la producción de La Academia.

“Yo volaría de donde anduviera para poder llegar el sábado sabiendo que Rubí se aprendería el tema, pero no tengo tiempo para ensayar, ahorita ando metido con mi proyecto y quiero que me entiendan”.

A lo que Erasmo Catarino aclaró que su decisión no fue por ser “mala onda” con Rubí, y que la culpa la tuvo la producción de La Academia.

“Mucha gente va a decir: ‘¡Qué mala onda! ¿Por qué dejaste a Rubí?’. No la dejé. Quiero decirles que les deseo el mayor de los éxitos. La producción tiene parte de culpa de esto, la producción sabía, les mandé dos propuestas”

“Si no voy con un tema que no me sé, no me voy a exhibir ni voy a salir mal”, agregó Erasmo Catarino a lo explico que cualquiera tiene que ensayar: “por muy chin… que seas, tienes que ensayar y aprenderte bien el tema, es una pista, no es música en vivo”.

Pese a este imprevisto, Rubí pudo sacar adelante su dueto en la final de La Academia, luego de que terminó presentándose al lado del maestro Menny Carrasco de 39 años de edad.