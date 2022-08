El cantante mexicano Alexander Acha, quien es director de La Academia en esta edición 2022, explicó por qué no impulsará a Rubí Ibarra, tras finalizar el reality show.

Sin duda, Rubí Ibarra de 20 años, ha sido una de las académicas que han dado más de qué hablar, al tratarse de un personaje que ya era viral; recordemos que se hizo famosa, tras un polémico video en el que sus papás invitaron a todo México a su fiesta de XV años.

Durante su estancia en La Academia, ha sido muy apoyada, pues, pese a que el panel de jueces asegura que no tiene talento, también reconocen su tenacidad y esfuerzo por mejorar concierto con concierto, hecho que el público también aprecia.

Por otro lado, recientemente se contagió de Covid-19 dentro de La Academia y se ausentó este sábado; aunque el domingo pudo regresar al programa, no participó, pues todavía carga con las secuelas de la enfermedad.

A pesar de todo, sus fans continuaron votando en la app de TV Azteca; cabe señalar que tiene el fandom más grande de todos los académicos, cuenta con 120 mil seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que llamó la atención que Alexander Acha dejara claro que no la apoyaría en su carrera artística; te contamos la razón.

Alexander Acha explicó que no apoyaría a Rubí Ibarra al terminarse La Academia, debido a que, en este momento está concentrado en su propia carrera artística.

Fue en una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, donde el hijo de Emmanuel detalló los motivos, tras haber sido cuestionado al respecto.

El intérprete comentó que, en este momento busca hacer crecer su carrera, además de precisar que él apoyaría a Rubí Ibarra dentro del reality show, sin embargo, al terminar el proyecto, esa ya no sería su responsabilidad, aunado a que él no se dedica a impulsar nuevos talentos.

“Mi prioridad es mi carrera musical entonces no puedo yo hacerme cargo del futuro de Rubí porque soy director aquí en La Academia, no soy director de artistas afuera de La Academia, no me dedico a manejar artistas”.

Alexander Acha