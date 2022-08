Al parecer, Mar no es la única favorita de Alexander Acha, pues asegura que este alumno tiene mejor voz que Nelson.

La Academia está a unos días de la final y ha el público ha tachado el programa de favoritismo y hasta fraude.

Luego de varios conciertos, cinco de los 15 alumnos llegaron a la gran final de La Academia:

Mar

Cesia

Rubí

Nelson

Andrés

Estos son los alumnos que lograron pasara a la final, aunque el pase de Rubí no agradó al público y menos a los jueces, incluso Lolita Cortés se retiró de la mesa de jueces y Ana Bárbara se fue con Eduardo para consolarlo.

Pero no todo fue tan malo, pues la presentación de Mar impresionó tanto al director de La Academia, Alexander Acha, que le ofreció escribirle una canción para que la canten a dueto.

La Academia (@laacademiatv / Instagra)

Alexander Acha asegura que Andrés tiene mejor voz que Nelson

La gran final está cerca y los cinco finalistas están trabajando en sus presentaciones, las cuales son supervisadas por su director, Alexander Acha.

Fue durante un ensayo con Andrés, que el alumno externó su inseguridad por la final, ya que algunos de sus compañeros cantarán con coreografía.

“Pues unos van a bailar, como que les dieron lo que, por ejemplo, Nelson va bailar, les dieron como que una oportunidad” dijo Andrés sobre las presentaciones de sus compañeros.

La Academia (@laacademiatv / Instagram)

Rápidamente Alexander Acha comenzó a decir que Nelson no cantaba como Andrés: “Nelson no canta como tú (...) por el registro y todo no puede llegar a esas notas, no puede, es imposible, Nelson no llega a un LA de ninguna manera”.

Según palabras del director de La Academia, Nelson no tiene la misma capacidad vocal que Andrés y da a entender que es mejor su voz que la del alumno de Guatemala.

“La verdad, te lo voy a decir así aunque parezca injusto, pero es la realidad, hay pocos cantantes famosos siendo barítonos” volvió arremete Alexander Acha.

El video provocó que los seguidores de La Academia criticara a Alexander Acha: “Menos mal no hay favoritismo”y “El expulsado debería ser Alexander Acha” fueron algunos de los comentarios.

La Academia llega a su fin este fin de semana y solo uno de los cinco finalistas será el ganador del programa.