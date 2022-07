El cantante mexicano Alexander Acha, quien es director del reality show La Academia este año, se expresó molesto con la jueza Lolita Cortés, tras una pelea durante el concierto de este fin de semana.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Alexander Acha de 37 años, se pronunció.

Recordemos que el pleito comenzó porque la ‘Juez de hierro’, calificó como “estupideces”, el que los profesores del proyecto, dieran un “voto de silencio” al participante Santiago Domínguez de 23 años.

Después de la pelea pública, el director del programa, habló sobre lo sucedido y se mostró nuevamente molesto con ella.

Explicó que fue inevitable iniciar una discusión con ella, debido a la forma en la que se expresó.

Alexander Acha y Lola Cortés (Tomada de video)

“Si, así es lo que tiene que pasar y tiene que pasar cuando alguien trata de hacer menos el trabajo de otras personas que son profesionales y haciendo su mayor esfuerzo”, comentó Alexander Acha.

Asimismo, expuso que se vio en la necesidad de gritar, porque no le permitía dar sus argumentos: “Yo no la quería alzar, pero es que no me deja hablar”, señaló.

Maestros de La Academia explotan contra Lolita Cortés: “Me da mucha flojera”

Los profesores de La Academia, tal como Alexander Acha, expresaron su molestia hacia Lolita Cortés al terminar los conciertos del programa de telerralidad este fin de semana.

En entrevista para ‘Ventanenado’, comentaron que la juez no sabe cómo se maneja la industria y criticaron sus métodos.

“A mí me da mucha flojera, yo se lo digo con todas las palabras ‘¿veinte años de marquesa y no saber mover el abanico?”, dijo uno de los profesores.

Asimismo, comentaron que “se trata de que (los alumnos) vayan yendo poco a poco para arriba” y no de tajo, además de precisar que todos los maestros a cargo, son profesionales.

Finalmente, uno de los profesores culminó señalando que “el estrés hace mucho daño”, insinuando que llega de mal humor a las presentaciones.

“Señora Cortés, cálmese un poquito, por favor, las emociones hay que controlarlas”, dijo uno de los maestros sobre lo ocurrido con Lolita Cortés en La Academia.