A Nelson de La Academia le fue más que bien en el onceavo concierto, luego de que Lolita Cortés le dijeran que hizo bella la canción ‘fea’ de “Ropa cara” de Camilo.

Tras hacerle ‘el feo’ a la canción de Camilo, por ser una de las canciones que más odia, Nelson de La Academia dejo a los jueces, maestros y público boca abierta.

Pues es que tras sufrir por tener que interpretar “Ropa cara” de Camilo, Nelson de La Academia logró hacer suya la canción y cautiva con su versión.

Luego de que fuera el propio Nelson de La Academia quien cerrara el onceavo concierto, haciéndolo de una manera excepcional.

La actuación de Nelson en el escenario de La Academia dejó más que complacidos a los jueces del reality de TV Azteca luego de que le dijeran que hizo bella la canción ‘fea’ de “Ropa cara” de Camilo.

Tras la interpretación de Nelson de La Academia todo fue distinto, ya que se auguraba una mala noche para el alumno quien no se mostró nada contento por tener que cantar “Ropa cara” de Camilo.

Pese a esto, la buena disciplina de Nelson de La Academia demostró todo lo contrario, al obtener buenas críticas.

Pues que tras subirse al escenario este domingo Nelson de La Academia que hizo bella la canción ‘fea’ de “Ropa cara” de Camilo, en donde los jueces no dejaron pasar el momento para aplaudir sus presentación.

La primera en opinar fue Lolita Cortés, quien dejó en claro que no había manera que le gustara la canción ‘fea’ de “Ropa cara” de Camilo, pero con Nelson le gusto.

“Es que la cantantes, la contantes, las vibraste, me encanto, gracias Nelson, le entendí en lo que se le puede entender a eso”

Por su parte, la cantante Ana Bárbara le dijo a Nelson de La Academia que le gustó, pese a no ser una de sus canciones favoritas.

Mientras que Horacio Villalobos resaltó que Nelson de La Academia se conectó muy bien con la canción pese a no gustarle lo que hizo que tuviera una gran presentación en el escenario.

“Me parecía una canción con producto integrado, ya sabes no; ahora me pareció genial, Nelson bien”.

Para finalizar el panel de críticas, Arturo López Gavito no dejo de alabar la interpretación de Nelson de La Academia, tanto así que aseguró que fue una de las más espectaculares, pese a la basura de la canción.

“No he dejado de sonreír, me fascinó este trabajo, me pareció espectacular, es como de una basura de canción sale esto, es la actitud, tu sales abriendo desenfadado, seguro de lo que estás diciendo, cantando, enfatizando cada una de las frases, echado un falsete por aquí, y yo te felicito lo hiciste excelente”.

