Alexander Acha desmiente que su madre, Mercedes Alemán, se encuentre en estado crítico como lo han informado algunos medios de comunicación.

El cantante mexicano, de 41 años, interrumpió sus vacaciones familiares para aclarar que Mercedes Alemán se encuentra estable, enfrentando con dignidad su enfermedad.

“Está estable, cargando con mucha dignidad su cruz, su enfermedad, pero está bien, está estable, no, no está crítica ni nada” Alexander Acha

Desde 2025, la madre de Alexander Acha, enfrenta una dura enfermedad crónico-degenerativa que le ha impedido hablar y caminar con normalidad.

En los últimos días, diversos medios asegurando que su estado de salud se ha deteriorado al punto de encontrarse en una etapa crítica. Reportes que el hijo de Emmanuel, de 71 años, hoy echa por tierra.

Emmanuel y Mercedes Alemán ( @emmanueloficial / Instagram)

Alexander Acha habla de la posible bioserie de Emmanuel

Frente a micrófonos de Ventaneando, Alexander Acha confirmó que existe la posibilidad sobre la realización de la bioserie de Emmanuel, quien cuenta con una trayectoria artística de 50 años.

Sin embargo, aunque aclaró que “hay pláticas” de llevar a cabo el proyecto, nada se ha concretado.

“Sería bonito que hubiera una serie de mi papá, no sé nada al respecto. Sé que ahorita no es como que se está filmando. Hay pláticas, pero no sé, no estoy bien enterado de ese tema” Alexander Acha

Alexander Acha (@alexanderacha / Instagram)

Al respecto, el veterano cantante ha asegurado que varias compañías le han hecho ofertas para llevar su vida a la pantalla, pero no ha elegido alguna ya que busca quien le ofrezca a mejor calidad.

Emmanuel no está interesado en contar su paso por la industria musical, desea compartir con su público momentos de sus antepasados y pasajes íntimos.

En la espera, su hijo Alexander prepara el lanzamiento de su próximo sencillo titulado “Muchos besos”. El tema sonará por primera vez durante el concierto que ofrecerá en La Maraka, programado para el 4 de septiembre de este 2026.