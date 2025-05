¡No hubo boda! Alex Hoyer de 27 años de edad, negó boda secreta con Danna Paola porque asegura que cuando suceda todos se enterarán.

Luego de que se dijera que Alex Hoyer y Danna Paola de 27 años de edad, se casaron en secreto, no solo lo negó sino que también dejó ver que será algo romántico cuando suceda.

El cantante Alex Hoyer, novio de Danna Paola, llegó solo al evento de Rolling Stone en Español, donde habló de una supuesta boda en secreto con la cantante.

Desmintiendo todo rumor, en un encuentro con la prensa mostrado en Sale el Sol, Alex Hoyer rechazó el chisme de que se casó con Danna Paola en una boda secreta.

Recordemos que desde el 2023 se hablaba de que Alex Hoyer ya le había dado anillo de compromiso a la cantante, lo que enseguida dejó una boda secreta.

Sin embargo, Alex Hoyer fue claro al decir que no se ha casado con Danna Paola.

“No, no, no, les vamos a avisar, no crean que lo vamos a hacer a escondidas”.

Alex Hoyer, cantante.