Danna Paola y Alex Hoyer son más que novios. La dupla de cantantes acaba de ingresar a las ligas mayores con la apertura de su propia disquera.

A través de la revista Variety, Danna Paola y Alex Hoyer -de 27 años de edad- anuncian el lanzamiento del sello discográfico One Percent Records.

Proyecto que surge tras la creación del álbum de Danna Paola -de 29 años de edad- “Childstar“, lanzado en abril de 2024, el cual produjo —en gran parte— Alex Hoyer.

Danna Paola se ve al lado de Alex Hoyer por muchos años más ,por lo que acaba de dar un importante paso en su relación.

Danna Paola y Alex Hoyer se acaban de asociar. La pareja abrió su propia disquera llamada One Percent Records.

En este prometedor proyecto, la también actriz funge como directora ejecutiva, mientras que el cantante se desempeñará como director musical.

A ellos se une Diego Rodríguez-Palma, co-manager y exabogado de Danna Paola, quien tomará el papel de director de operaciones del sello.

Así como Yanin González, co-manager, quien ha sido nombrada presidenta.

Al respecto, Danna Paola celebra la creación de su propio sello discográfico; el cual, dice, busca empoderar a los artistas.

“Estamos creando un sello donde los artistas no solo firman, sino que se empoderan... Me hubiera encantado tener a las personas adecuadas guiando mis decisiones comerciales hace seis o siete años: necesitaba a alguien que me dijera: ‘Te mostraré cómo funciona esto’. Quiero facilitar esto a otros artistas, compositores y productores. Es algo que quiero hacer, desde el corazón, y para poner en práctica mi experiencia en esta industria, sin que esté directamente ligada a mí, a mi marca ni a la Dana que el mundo conoce”

Danna Paola