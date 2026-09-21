Alex Fernández continúa recuperándose luego de la emergencia médica que obligó a cancelar su presentación del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

Durante una entrevista con Ventaneando, Alex Fernández explicó que permanece bajo atención médica en Guadalajara y trabaja en su recuperación para cumplir próximos compromisos profesionales.

El cantante señaló que evoluciona favorablemente después de que el vuelo privado que lo trasladaba desde Las Vegas hacia Culiacán fuera desviado a Guadalajara.

¿Qué dijo Alex Fernández sobre su estado de salud?

Alex Fernández informó que busca recuperarse completamente antes de su siguiente presentación programada.

El cantante explicó que inicialmente se mencionaron influenza y salmonela, pero posteriormente señaló que presentó una infección respiratoria y gastrointestinal durante esos días.

Alex Fernández cancela concierto del Grito en Culiacán tras ser hospitalizado de emergencia (Michelle Rojas)

Los primeros síntomas aparecieron mientras trabajaba en Las Vegas, Estados Unidos, donde comenzó a sentirse mal antes de emprender el viaje hacia México.

Ante el empeoramiento de su estado, el vuelo privado fue desviado a Guadalajara, ciudad donde Alex Fernández recibió atención médica de emergencia.

La situación impidió que Alex Fernández llegara a Culiacán para su presentación del 15 de septiembre, por lo que el concierto fue cancelado.

Respecto a esa fecha pendiente, el cantante confirmó que existe un acuerdo para reprogramar el concierto en Culiacán, aunque todavía no se establece cuándo ocurrirá.

Por ahora, Alex Fernández concentra sus esfuerzos en su recuperación y espera presentarse el 24 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.