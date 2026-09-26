Alex Fernández se presentó en Guadalajara tras ser hospitalizado de emergencia por padecer influenza y salmonelosis.

El cantante tenía confirmado un concierto en Culiacán, Sinaloa, el 15 de septiembre, pero canceló de último minuto por una fuerte infección.

El concierto de Alex Fernández tuvo sorpresas como una canción dedicada a su abuelo Vicente Fernández y hasta una proposición de matrimonio.

Alex Fernández regresa a los escenarios tras ser hospitalizado de emergencia

El jueves 24 de septiembre fue el concierto de Alex Fernández en el Auditorio Telmex de Guadalajara, su regreso a los escenarios tras ser hospitalizado de emergencia.

Alex Fernández se mostró alegre y acompañado de mariachi interpretó sus éxitos, así como un homenaje a su abuelo Vicente Fernández.

Alex Fernández (@alexfernandez.g / Instagram)

La noche estuvo llena de música y emociones, pues una pareja se comprometió durante la presentación de Alex Fernández.

¿Alex Fernández reprogramara su concierto en Culiacán?

Alex Fernández compartió un comunicado horas antes de su presentación en Culiacán, para informar que padecía influenza y salmonelosis, por lo que había sido hospitalizado en Guadalajara.

El cantante viajaba de Las Vegas a Culiacán cuando comenzó a mostrar síntomas y tuvo que ingresar de emergencia a un hospital; su pronóstico era reservado.

Alex Fernández prometió reprogramar su presentación en Culiacán, pero hasta el momento no ha revelado la fecha.

El intérprete ya no dio detalles sobre su salud, pero en su concierto se le vio estable y convivió con sus fans.