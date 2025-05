Alex Bisogno -de 42 años de edad- denunció a un ex conductor de Al Extremo por estafarlo y no es la única víctima.

El pasado 5 de mayo, Alex Bisogno compartió en Instagram el video del conductor Gary Centeno, quien denunció a Artur Vázquez por estafador.

Gary Centeno asegura que Artur Vázquez le debe dinero desde hace un año y Alex Bisogno también habría sido estafado por este sujeto.

Alex Bisogno y Gary Centeno trabajaron con Artur Vázquez y, al parecer, los hizo acudir a un evento y no les pagó.

En su denuncia en redes sociales, Gary Centeno explica que a pesar de sus peticiones, Artur Vázquez no le ha pagado.

Por lo que optó por exigirle enérgicamente su dinero.

Gary Centeno asegura Artur Vázquez lo ha estafado a él y muchas personas, entre ellas Alex Bisogno, a quien etiquetó en el video.

El conductor menciona que él ha tratado de cobrar durante 8 meses , pero Artur Vázquez le sigue dando “largas”.

“No me ha pagado, hoy reventé, yo nuca le había faltado el respeto, él dice que yo le falté al repescó porque le hablé fuerte. Me da una fecha y no, ya vamos para un año y no me ha pagado”

Gary Centeno