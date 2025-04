Raquel Bigorra confiesa que no se alegra del hate que está recibiendo Alex Bisogno tras acusaciones de filtrar exclusivas sobre Daniel Bisogno.

Tras haber vivido lo mismo, Raquel Bisogorra confiesa que sabe los difíciles momentos que estaría viviendo Alex Bisogno -de 42 años de edad- a dos meses de la muerte de su hermano.

Sin embargo, Raquel Bisogorra -de 50 años de edad- cree que se demuestra que ella no es la que filtraba información de Daniel Bisogno, acusaciones que terminaron con su amistad.

Daniel Bisogno y Alex Bisogno (Especial)

¿Raquel Bigorra feliz del hate contra Alex Bisogno tras ser acusado de filtrar exclusivas sobre Daniel Bisogno?

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno tenían una gran amistad, sin embargo todo cambió cuando el ex conductor de Ventaneando la acusó de haber filtrado varias exclusivas de él.

Ahora quien vive lo mismo es Alex Bisogno, quien ha sido señalado de haber vendido exclusivas de Daniel Bisogno, por lo que Raquel Bigorra ya reaccionó.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Raquel Bigorra habló sobre las acusaciones contra Alex Bisogno y el hate que ha recibido, pero señaló que es algo que no le alegra.

Raquel Bigorra considera que a ella no le beneficia ahora salir a acusar a Alex Bisogno de ser el responsable de filtrar exclusivas de Daniel Bisogno.

Sin embargo, Raquel Bigorra destacó que se ha demostrado con el tiempo que ella no fue.

“A mí no me hace sentir bien decir no fui yo, fíjate que fue él. No sé ni quien fue, pero quién fue es obvio con el tiempo y todo lo que ha pasado que no fui yo, me inventaron tantas cosas” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra destacó que ella en su momento prefirió guardar silencio y ahora el tiempo le dio la razón.

“Tenía mucho que contar, pero yo prefiero seguir está vida en silencio no haber dicho nada, ni en ese momento ni ahora y dejar que el tiempo pusiera todas las cosas en su lugar” Raquel Bigorra

En su entrevista, Raquel Bigorra puntualizó que ha ella no le da alegría porque sabe que con esas acusaciones llega un hate muy fuerte que es difícil de llevar.

“No me hace sentir bien el decir ya vieron no fui yo, fue él. Ni siquiera me alegra, al contrario porque todo eso genera un hate muy feo y cargarlo no está fácil, no me da alegría” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra cree que el tiempo demostró que ella no filtró las exclusivas de Daniel Bisogno

Durante su conversación, Raquel Bigorra dejó en claro que no le hace más feliz echarles la culpa a otras personas de lo que a ella en su momento la acusaron.

“Yo creo que no libras la culpa de uno por echársela al otro, a mí eso no me hace más ni menos feliz. Independientemente de lo que digan hoy en día, en su momento cuando viví eso hace más de cinco años hay que ver cómo pasó todo” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra puntualizó que con el tiempo se demostró que siguieron saliendo exclusivas de Daniel Bisogno.

“Viendo la lógica, siguieron saliendo exclusivas de cosas muy intimas de cómo entregaron anillos de compromisos, cuánto rentaban departamentos yo también veo los chismes” Raquel Bigorra

En ese sentido, Raquel Bigorra destacó que salió información de Daniel Bisogno cuando ellos ya habían cortado toda comunicación con él y su familia.

“Salió muchísima información de él y nosotros ya no estábamos cerca, al contrario cotamos toda comunicación con él y su círculo cercano” Raquel Bigorra

Raquel Bigorra cree que es imposible que un famoso se pueda escapar de las exclusivas, pues tienen personas cercanas que pueden hablar o incluso los medios cuentan con personas en hospitales, funerarias.

En ese sentido, Raquel Bigorra puntualizó que cualquiera puede vender exclusivas de un famoso.

“Siguieron saliendo exclusivas, pero además el que se dedique a esto y pretenda que una exclusiva no te va a cachar no hay manera” Raquel Bigorra