Alessandra Rosaldo habló de la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

A finales de julio trascendió que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estaban separados, lo cual ha generado especulaciones que la pareja no ha aclarado.

Poala Dalay felicitó a la hermana de José Eduardo Derbez en Instagram y la llamó “cuñada”, lo que confirmaría que sigue siendo pareja del actor.

Alessandra Rosaldo responde a los rumores sobre separación de José Eduardo Derbez

A pesar de los rumores de separación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado y los medios aprovecharon la estancia de Alessandra Rosado en México para preguntarle.

Alessandra Rosaldo expresó que solo sabía que José Eduardo Derbez estaba granado un proyecto en España.

“Yo sé que está bien, está trabajando en España (…) está bien, mientras ellos no lo hagan oficial con nosotros, nosotros no podemos opinar” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo (Instagram/@alexrosaldo)

La cantante dice que José Eduardo Derbez no ha hecho oficial su separación con la familia, por lo que ellos no pueden opinar: “Ya veremos qué declaran ellos”.

Paola Dalay desmiente separación con un sutil gesto en Instagram

Los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen vigentes, pero la influencer ha sabido contestar con elegancia a los rumores.

El pasado 10 de agosto fue cumpleaños de Victoria Fayad, hermana de José Eduardo Derbez, y Paola Dalay la felicitó.

“Feliz cumple a este ser maravilloso. Te adoro cuñis”, escribió Paola Dalay en una historia de Instagram.

Paola Dalay dejó claro que sigue siendo pareja de José Eduardo Derbez y mantiene una relación cordial con su familia.