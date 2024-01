La polémica entre Alemán y Akasha sigue dando de qué hablar, y es que ahora el rapero exhibió lo violenta que su exnovia se ponía en las discusiones que tenían.

Si bien Alemán dejó ver que tenía videos de Akasha donde estaba en un estado que “no quería exhibirla”, terminó por hacerlo, pese a que metió una denuncia por extorsión.

A tan solo un día de que Alemán -de 33 años de edad- compartiera la denuncia por extorsión, el rapero comenzó a filtrar un video donde se muestra a su ex agresiva.

El tema de Alemán y Akasha -de edad desconocida- sigue dando de qué hablar y es que ya hay videos donde se evidencia la violencia.

Pese a que Alemán aseguró que la relación era codependiente y tóxica, está evidenciando el nivel de agresividad que vivía.

Y es que recordemos que Alemán negó haber golpeado en algún momento a Akasha, diciendo que los golpes que mostró ella, fueron por contención.

Luego de que el rapero diera esta explicación, Alemán acudió a la Fiscalía de la CDMX a denunciar extorsión por Akasha, diciendo que le pedía una cantidad millonaria de dinero por no denunciarlo.

El argumento fue que no se iban a dejar extorsionar por Akasha, debido a que ni siquiera tiene pruebas de la supuesta violencia que vivió con Alemán.

Ante ello, Alemán ha preferido filtrar una pelea donde Akasha se muestra muy agresiva con él y hasta el rapero le reclama por haber roto una pantalla.

Alemán- “No mames, rompiste la pantalla, cálmate pues, no entiendes eso, la agresividad (...) Oye, calmate ya.”.

“Akasha - “Me quiero largar, yo ya no quiero estar contigo

Incluso, otro anexo de los videos filtrados, muestran que Akasha le reclama a Alemán por haberse encerrado en el baño, y a él diciendo que fue para que se calmara.

“Me encerré en el baño para no tener problemas”.

En este video, se muestra a Alemán diciéndole “tengo sangre aquí” y a ella golpeándolo al momento en que se burla y lo llama “pobre pendejo”.

Alemán expuso el nivel de agresividad que Akasha tenía con él, pero no solo eso salió a la luz.

En su nuevo disco “Confesiones”, Alemán dice a lo largo de 6 canciones, que a Akasha solo le importaba el dinero, situación que expuso con el video filtrado.

Sin saber mayor contexto, Alemán mostró cómo Akasha -agresiva- le exigía al rapero darle dinero para poderse ir de ahí, diciendo “no me quiero ir con mi mamá”.

“Dame bastante dinero para que me pueda ir a rentar algo güey, no me quiero ir a casa de mi mamá a vivir ahí”.

Akasha, rapera.