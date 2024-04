El rapero Alemán compartió que se encuentra atravesando un duro momento luego de que su papá Raúl Alemán murió ¿a causa de cáncer?

A través de sus redes sociales, Alemán -de 34 años de edad- compartió un emotivo video para despedirse de su papá y así le agradeció todo lo que hizo por él.

Erick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán, recordó que su papá Raúl Alemán lo ayudó en su carrera artística.

Alemán instó a sus seguidores a valorar y no dejar de expresar el cariño que le tienen a sus padres, pues nadie sabe cuándo será el último día que lo puedan hacer.

Tras la muerte de su papá, ¿Alemán se despide de los escenarios? El rapero aseguró que en estos momentos su familia lo necesita más que nunca.

Alemán, rapero. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Así se despidió Alemán de su papá Raúl Alemán, ¿quién murió a causa de cáncer?

Alemán se encuentra de luto luego de que confirmó en sus redes sociales que su papá Raúl Alemán había muerto.

A través de sus Instagram Stories, Alemán confirmó que su papá Raúl Alemán murió el domingo 31 de marzo a las 20:35 horas.

“Hoy siendo las 8:35 p.m partió de este plano terrenal, ustedes saben lo importante que fue mi papá para mí y mi carrera” Alemán

¿Alemán podría retirarse de la música tras la muerte de su papá? El rapero sorprendió al señalar que se trata de un duro golpe, por lo que considera que es momento de hacer un gran cambio en su vida.

Incluso señaló que pasará estos momentos con su familia, pues ellos lo necesitan más que nunca.

“Este es un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego. Los amo, y te veo del otro lado Ruli” Alemán

En su publicación, Alemán agradeció a todas las personas que le habían mandado buenos deseos y que habían orado por su padre.

“Gracias por todos sus buenos msj y oraciones hacia mi padre” Alemán

Alemán (@mxalemanmx / Instagram )

Este fue el emotivo video que compartió Alemán por la muerte de su papá Raúl Alemán

Además de su mensaje de despedida, Alemán compartió un emotivo video para despedirse de su papá Raúl Alemán.

Alemán recordó que su papá fue un hombre que le enseñó muchas cosas ya que fue el único hombre que siempre le puso las reglas muy claras.

En su publicación, Alemán resaltó que su papá le enseñó a no dejarse vencer, por lo que lo va a seguir haciendo ya que quiere continuar con su legado.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será” Alemán

Alemán reconoció que va a extrañar mucho a su papá Raúl Alemán, pero se encuentra que algún día se volverán a encontrar.

“Te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria” Alemán

En el video, Alemán aparece dándole un abrazo a su papá, mostrando que tenía una gran relación con él.

Es por ello por lo que instó a sus seguidores al valorar a sus padres y no dudar en demostrarles su amor, pues no saben en qué momento ya no puedan hacerlo.

Alemán invitó a sus seguidores al dejar atrás cualquier tipo de problema y tratar de ser mejores cada día.

“Abracen mucho a sus papás plebes que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos. Regresaré más fuerte que nunca” Alemán

¿El papá de Alemán murió a causa de cáncer?

Tras confirmarse la muerte del papá de Alemán, surgieron versiones que señalaron que había muerto a causa de cáncer.

Estas versiones habrían surgido luego de que Alemán lo había mencionado en sus Instagram Stories en medio de la polémica con su exnovia Akasha.

Sin embargo, en sus nuevos mensajes Alemán no se refirió a las causas de muerte de su papá Raúl Alemán, por lo que no se puede confirmar esta versión.