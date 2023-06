Aleks Syntek ya no quiere dar entrevistas a menos que antes se haga cita con su mánager y esta sería la razón detrás de su decisión.

Es normal que reporteros utilicen los aeropuertos para poder conversar con las celebridades cuando realizan sus viajes.

A pesar del poco tiempo y del espacio, los famosos suelen conversar con los reporteros que se encuentran en el aeropuerto haciendo guardia.

Sin embargo, Aleks Syntek -de 53 años de edad- sorprendió al revelar que ya no dará entrevistas si previamente no se agendó una cita.

Aleks Syntek señaló que detrás de su decisión hay una razón muy poderosa que tiene que ver con algunas de las polémicas que ha protagonizado.

Aleks Syntek es uno de los cantantes y compositores más conocidos en la industria musical; sin embargo, a lo largo de su trayectoria, también ha protagonizado algunas polémicas.

Como cuando se pronunció en contra del reguetón, ganándose el odio de varios seguidores de este género musical.

Aleks Syntek sorprendió a los reporteros que se encontraban en el aeropuerto de CDMX, al revelar que ya no daría entrevistas a menos de que antes se haga cita con su mánager.

En entrevista presentada en el programa Venga la Alegría, Aleks Syntek destacó que ya no conversaría con los medios de comunicación en el aeropuerto.

De manera cordial, Aleks Syntek puntualizó que no iba a responder a las preguntas, pues ya no quería conceder entrevistas en el aeropuerto.

Al ser cuestionado sobre los motivos de esta decisión, Aleks Syntek puntualizó que es porque en esa clase de entrevistas siempre sacan de contexto sus declaraciones.

Aleks Syntek señaló que en el aeropuerto siempre va distraído y es algo que aprovechan los medios para cuestionarlo sobre diferentes temas que no le corresponden.

“Entrevistas estas, así como casuales, sacan de contexto todo lo que digo y no me gustan, me agarran distraído queriendo subir al avión, voy de trabajo, la verdad no me late”

Aleks Syntek