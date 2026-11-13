Alejandra Guzmán enfrenta una fuerte controversia con el promotor Bernardo Barrios tras la cancelación definitiva de su concierto en Veracruz, programado inicialmente en el World Trade Center de Boca del Río.

Mientras el empresario exige la devolución total del pago realizado en septiembre a la cantante para poder reembolsar los boletos, Alejandra Guzmán rechaza entregar el dinero.

Alejandra Guzmán sostiene que no existe un contrato firmado, acusa a la promotora de inflar los costos de los boletos y señala que el organizador canceló previamente presentaciones en Acapulco y Pachuca.

Yo la verdad quiero cumplirle a mi público, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo prometí. Pero cuando te das cuenta de que no hay contratos, cuando te das cuenta de que están cobrando lo que no cobro normalmente y de que se quieren aprovechar de esta situación, pues ya no me gusta. Por eso te lo quiero decir aquí enfrente de toda la banda. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán rechazó devolver el dinero señalando la ausencia de un contrato firmado

Alejandra Guzmán desestimó el reclamo del empresario Bernardo Barrios de devolver el pago por su concierto cancelado en Veracruz para reembolsar a fans.

En entrevista con Paola Rojas, Alejandra Guzmán declaró que, tras terminar con su agencia de representación anterior, descubrió que no existe ningún contrato firmado con el promotor local que respalde sus amagos de demanda.

Muy bien, mira, en Veracruz se me salió. La verdad es que yo no me lo esperaba, pero salí con muchas ganas y yo quiero, todavía estoy dispuesta a ir; desgraciadamente hay gente que no hizo contratos. Alejandra Guzmán

Reveló que este mismo empresario le había cancelado arbitrariamente dos presentaciones en Acapulco y Pachuca.

Descubrí que también este promotor que está queriéndome demandar no tiene ningún contrato y me canceló otros dos, que fue Acapulco y Pachuca. Alejandra Guzmán

Además, Alejandra Guzmán acusa a los organizadores de haber fijado precios de boletos superiores a sus tarifas habituales para obtener ventajas económicas extraordinarias.

Y afirmó que la empresa busca aprovecharse de la situación vulnerada por el accidente médico que sufrió en el escenario.

No se vale que abusen de alguien que tuvo un accidente, cualquiera puede tenerlo. Alejandra Guzmán

Explicó que ella misma tuvo que absorber gastos de transportación aérea y nómina de su personal, obligaciones que correspondían a la empresa.

Yo soy la que pago, que no debería de pagarlo; esa es obligación de otra persona, de los aviones, de todo lo que le pago a mi staff. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán (Alejandra Guzmán / Facebook)

¿Cuál es la polémica generada por el concierto cancelado de Alejandra Guzmán en Veracruz?

La polémica se originó por la cancelación definitiva del concierto de Alejandra Guzmán en Boca del Río, Veracruz, lo que desató una seria disputa financiera, legal y logística entre la cantante y la empresa promotora Grupo B-ONE Espectáculos, representada por Bernardo Barrios.

El 19 de septiembre, la cantante sufrió una luxación de cadera a los pocos minutos de iniciar su show en el World Trade Center de Boca del Río, obligándola a suspender la presentación y acudir de urgencia a un hospital.

La fecha de reposición estaba programada para este sábado 14 de noviembre, pero el concierto fue cancelado de manera definitiva debido a las diferencias entre la artista y la empresa organizadora.

El promotor Bernardo Barrios afirmó haber liquidado el pago total de la fecha desde septiembre y exigió la devolución de esos recursos para poder reembolsar los boletos al público.

Mientras el promotor sostuvo que existía un acuerdo de gastos compartidos que el nuevo equipo de Guzmán desconoció, la cantante destacó que ella financió varias cosas con el objetivo de cumplirle a su público.

Al romperse las negociaciones, la fecha de reprogramación fue cancelada de forma definitiva, dejando en el aire los reembolsos de las entradas bajo la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).