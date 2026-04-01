El guitarrista y cantante Lindsey Buckingham conocido por ser ex integrante de la mítica banda Fleetwood Mac fue agredido por un acosadora, tras lanzarle una sustancia no identificada.

Tras los hechos la mujer acosadora huyó del lugar; sin embargo, la policía de Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos ya la ha identificado por lo que se espera sea detenida en las próximas horas.

Lindsey Buckingham, ex integrante de Fleetwood Mac a salvo, tras agresión de una acosadora

Lindsey Buckingham, ex integrante de Fleetwood Mac se encuentra a salvo y sin lesiones, tras agresión de una acosadora al lanzarle una sustancia no identificada.

Dicha agresión a Lindsey Buckingham habría sido planeada por la mujer, pues la acosadora interceptó al ex integrante de Fleetwood Mac en una cita previamente programada que tenía en su agenda, según investigaciones preliminares.

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría averiguado con anticipación la hora y el lugar de la cita de Lindsey Buckingham para actuar.

Por ahora, la policía de Santa Mónica, así como el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) trabajan de forma conjunta en el caso, esperan poder lograr su detención tras identificar a la acosadora de Lindsey Buckingham.

Agresión a Lindsey Buckingham, ex integrante de Fleetwood Mac (John Shearer / John Shearer/WireImage.com)

Lindsey Buckingham ya había puesto orden de reestricción contra acosadora que lo atacó

Entre los detalles de la agresión al guitarrista y cantante de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham se precisó que se trata de la misma mujer acosadora que en 2024 se le impuso una orden de restricción por 5 años.

Luego de que un juez dictaminó una orden de restricción a la mujer a permanecer a una distancia mínima de 100 metros de Lindsey Buckingham, así como de su esposa Kristen y su hijo William.

En ese entonces Lindsey Buckingham presentó diversas evidencias, incluyendo grabaciones de audio y fotografías de la mujer merodeando su domicilio; el hostigamiento comenzó desde 2021.