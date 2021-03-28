La música está de luto. Peter Green, quien fuera fundador del legendario grupo Fleetwood Mac ha fallecido a los 73 años este 25 de julio de acuerdo al comunicado emitido por sus familiares y abogados.

El guitarrista Peter Green, fue uno de los fundadores de de Fleetwood Mac en 1967 junto con el baterista Mick Fleetwood y el guitarrista Jeremy Spencer en 1967 ; sin embargo, en 1970 abandonó el grupo por sus problemas mentales agravados supuestamente tras su consumo excesivo de LCD .

“Es con gran tristeza que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana tranquilamente mientras dormía. Se proporcionará otra declaración en los próximos días" Comunicado

Peter Allen GreenBAUM nació un 29 de octubre de 1946 en Londres, Inglaterra siendo su primer encuentro con la música a los 10 años luego de que le regalaran una guitarra de madera.

Se destacaría gracias a sus grandes dotes en la guitarra; sería que reemplazaría a Eric Clapton en la banda Mayall & the Bluesbreakers y poco después fundaría Fleetwood Mac.

Fue diagnosticado con esquizofrenia lo cual haría que fuera internado en varios centros con tratamientos rigurosos a finales de los años 70. En 1978 se casó con Jane Samuels y, un año después tuvieron una hija.

Peter Green (Mark Lennihan / AP)

Gracias al legado musical de Green fue uno de los ocho músicos de Fleetwood Mac que fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1998.