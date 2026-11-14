En redes circulan video de como es que se entera en vivo Adriano Zendejas de la detención de Gabito Ballesteros, cantante de corridos tumbados y novio de su hermana la actriz Samadhi Zendejas.

Video en el que se puede ver a Adriano Zendejas sentado mientras observa desde su teléfono celular la transmisión en vivo de Gabito Ballesteros donde dice estar rodeado para ser detenido en Querétaro.

“Que han levantado al Gabito en Querétaro, pero que habrá cantado, se me hace una mamada sinceramente, el pinche Gabito ¿qué va ser mal?”. Adriano Zendejas

Pues tal y como se ha reportado, Gabito Ballesteros fue detenido tras suspender su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro según organizadores, el cantante cantó canciones que no estaban autorizadas y hacían apología del delito.

Adriano Zendejas asegura que Gabito Ballesteros saldrá fácil tras ser detenido en Querétaro

Tras los hechos en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el cantante Gabito Ballesteros quedó detenido, sin embargo, Adriano Zendejas aseguró que no le preocupa, pues “ese wey va a salir fácil”.

“Ese wey es la verga, ese wey va a salir fácil de ese pedo, por eso no me preocupo”, se les escucha decir a Adriano Zendejas sobre la detención de Gabito Ballesteros.

Sin embargo, pese a la confianza que muestra Adriano Zendejas sobre los hechos ocurrido en Querétaro con Gabito Ballesteros apunta que el momento es bastante incómodo.

Pues deja entrever que es bien sabido que no se deben cantar narcocorridos o temas respecto a la apología de delitos, por lo que Adriano Zendejas señala que Gabito Ballesteros no debía hacerlo.