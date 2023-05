El comediante mexicano Adrián Uribe recurre al Vitor para negar que es el padre de Peso Pluma, pero tiene dudas y así lo comprueba.

Adrián Uribe de 50 años de edad recurre a su famoso personaje del “Vitor” y deja en claro que no es el padre del cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

Algunos usuarios en redes sociales, los empezaron a comparar sobre todo por su peculiar corte de cabello el cual se llama “mullet”.

Peso Pluma ha generado mucha popularidad en los últimos meses y no solo por su música si no también por su estilo tan único.

El cantante de corridos tumbados se ha posicionado en los primeros lugares a nivel mundial y su éxito ha generado que miles de fans quieran su corte de cabello, así es muchos desean copiar su imagen y peinado.

Adrián Uribe como el comediante que es, recurre a su personaje de Vitor y responde si Peso Pluma es su hijo.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Vitor respondió a los señalamientos de que Peso Pluma y el son padre e hijo y dejo en claro que el parecido se debe por su cabello nada más.

“De una vez quiero aclarar ese rumor que se ha venido suscitando en las redes sociales. Ya ven que la gente no es arguendera y chismosa. A ver señores el Peso Pluma no es mi hijo. Ya sé que se peina como yo, ya sé que es carismático como yo, talentoso, que canta como yo, que tiene su voz bien sexy. Pero no es mi hijo”

Vitor