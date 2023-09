Mónica Pont no sólo enfrentó un terrible asalto, también acusa extorsiones de policías de tránsito en la CDMX.

En menos de un mes la delincuencia alcanzó a dos personalidades española, pues ladrones asaltaron la casa de Miguel Bosé y a Mónica Pont le pasó lo mismo.

La actriz regresaba de vacaciones con su hijo y cuando ingresó a su casa con las maletas, un delincuente los atacó.

Mónica Pont -de 52 años de edad- y su hijo Javier Sagrera fueron amenazados con un arma de fuego y su portero resultó lesionado durante un forcejeo con el ladrón.

Tras el desagradable momento que vivió en su casa, Mónica Pont se encuentra en Miami y no sabe si seguirá viviendo en México.

Mónica Pont manifestó su profundo amor por el país y contó al programa De Primera Mano que sigue con un poco de temor y ansiedad tras el asalto.

La actriz informó que Manuel, el portero que resultó lesionado, ya se encuentra fuera de peligro.

También reveló que no es la primera vez que es víctima de la delincuencia, pues policías de tránsito la han extorsionado cuatro ocasiones.

Mónica Pont narra que policías la han detenido mientras transita en su auto o bicicleta, argumentando que va a exceso de velocidad, lo cual explicó que es mentira.

“Hay algo que quiero denunciar, a mí me han extorsionado cuatro veces la policía. Yo vivo cerca de Polanco y me han parado y me han extorsionado, me han pedido dinero porque me amenazaron que me iban a llevar al corralillo”

Mónica Pont