Adal Ramones -de 63 años de edad- hizo una sola petición al novio de su hija Paola Ramones, el actor mexicano Daniel Tovar.

De acuerdo con Adal Ramones, se quiso asegurar de que su yerno procuraría en todo momento a su única hija mujer.

Adal Ramones tuvo un encuentro serio con Daniel Tovar por su hija, Paola Ramones

Durante una breve entrevista con medios, Adal Ramones fue cuestionado por la relación de su hija con Daniel Tovar, de 36 años de edad.

Al respecto, el presentador admitió haber tenido un acercamiento con el actor, aunque no fue tan duro o incómodo como muchos pudieran imaginar.

Adal Ramones (@adalramones / Instagram)

Adal Ramones recuerda que fue durante un evento de stand up que Daniel Tovar se le acercó muy amenamente.

Y aunque no le hizo algún desplante o gesto similar, dijo haber aprovechado el momento para tener una plática íntima.

Según Adal Ramones, le dejó al actor en claro todo lo que es capaz de hacer por todos sus hijos, pero en especial por su única hija mujer.

“Yo sí salto por todos, pero en especial por ella”, habría advertido el presentador.

Daniel Tovar habría entendido rápidamente lo que su suegro le quería decir, siendo este último quien no dejaba de enfatizar la importancia de Paola Ramones en su vida.

Incluso, Adal Ramones señaló que la plática, pese a la seriedad, permitió algunos momentos de risas.

Siendo el cuidado y respeto de su hija lo que más hizo prometer el presentador a Daniel Tovar.

Adal Ramones habla de su roll como padre y suegro de Paola Ramones y Daniel Tovar

En medio de la misma entrevista, Adal Ramones no tuvo problemas en reconocer que su hija está profundamente enamorada de Daniel Tovar .

Reveló, incluso, que han incluido al joven actor en muchas de las dinámicas familiares.

Por si fuera poco, Adal Ramones se deshizo en halagos para la pareja de su hija, aplaudiendo su increíble talento para la actuación.

Asegurando finalmente que Paola Ramones y Daniel Tovar son muy felices juntos.