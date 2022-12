Durante una alfombra roja una actriz de la telenovela “Vencer la ausencia” dijo no querer terminar como la actriz estadounidense de 53 años de edad, Jennifer Aniston.

Y es que a pesar de que Jennifer Aniston es una de las actrices más reconocidas en Hollywood por su participación en la serie ‘Friends’ y su excelente estado físico, la actriz aseguró que ella si quería ser mamá.

Por lo que para evitar los problemas de fertilidad que Jennifer Aniston reveló haber enfrentado por años, la actriz puertorriqueña dijo ya haber comenzado un tratamiento.

Durante un encuentro con la prensa en una alfombra roja, la actriz de Puerto Rico Laura Carmine de 39 años de edad, reveló que no quería terminar como Jennifer Aniston.

Y es que Laura Carmine, quien participo en ‘Vencer la ausencia’, reveló que se sometió a un tratamiento de fertilidad a pesar de que aún no quiere ser mamá.

Este tratamiento, explicó la actriz, le ayudará a que en un futuro, cuando quiera tener hijos, aún tenga las posibilidades de lograrlo, no como la actriz estadounidense.

“Todavía no quiero ser mamá, pero en un futuro sí y no quiero que cuando llegue ese futuro me pase como Jennifer Aniston, y muchas mujeres”

Laura Carmine