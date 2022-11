Durante la carrera de Jennifer Aniston hubo rumores sobre su maternidad, pero hizo de todo para embarazarse y sabe muy bien cuál fue su error.

La actriz de 53 años de edad, se enfrentó a duras especulaciones sobre su vida personal, pues la juzgaban por supuestamente anteponer su carrera, antes que formar una familia.

Sin embargo, Jennifer Aniston abrió su corazón y reveló una dura lucha que tuvo que vivir por su incansable deseo de tener un hijo.

La actriz de Friends dio una entrevista para Allure e hizo una fuerte revelación, ella deseaba ser madre y se sometió a un tratamiento para poder formar una familia.

Jennifer Aniston acudió con especialista para someterse a una inseminación in vitro, pero se tuvo que enfrentar a la infertilidad.

Rumores aseguraban que la actriz estaba más enfocada en su carrera que en formar una familia, y que esta situación habría provocado su separación de Brad Pitt.

“Todos esos años y años de especulaciones fueron difíciles. Me estaba sometiendo a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos (...) habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘congela tus óvulos. Hazte un favor’ pero simplemente, no lo piensas”

Jennifer Aniston