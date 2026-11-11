Abogados de Vadhir Derbez reiteran que su amparo fue elaborado según la ley, mientras que la denuncia con el actor presentaría irregularidades.

El amparo no es irregular, no es una suspensión, es un amparo de fondo la orden (de aprehensión) está cancelada. Abogado de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez enfrenta en libertad el proceso en su contra por violación y han señalado que su amparo fue realizado bajo diversas irregularidades; incluso, se mencionó que se había suspendido el caso.

Abogados de Vadhir Derbez defiende su amparo y señalan irregularidades en la denuncia

Enrique González Casanova explicó en el programa De Primera Mano que el amparo de Vadhir Derbez fue concedido tras determinarse que la orden de aprehensión en su contra era inconstitucional.

Los abogados de Vadhir Derbez mencionaron que la carpeta de investigación se integró en 22 días, lo que les pareció una situación irregular.

Vadhir Derbez, actor. (Agencia México)

Asimismo, reiteraron que Vadhir Derbez no estaba obligado a presentarse a la Fiscalía de la CDMX tras tramitarse su amparo, aunque el proceso en su contra siga en pie.

Vadhir no tiene una suspensión, a Vadhir le dieron un amparo de fondo (…) esta orden de aprehensión ya fue declarada inconstitucional. Abogado de Vadhir Derbez

La defensa de Vadhir Derbez defiende su amparo y niega que hayan actos irregulares, ya que no hay una suspensión indefinida del caso.

Por otro lado, Enrique González Casanova asegura que la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez sigue en efecto y la Fiscalía de la CDMX no tiene por qué citar al actor.

¿Abogados de Vadhir Derbez compraron su expediente? Esto dicen

Trascendió en redes sociales que los abogados de Vadhir Derbez compraron su expediente a la MP Carla Rodríguez, por lo cual estaba suspendida.

Enrique González Casanova aclara que ellos no compraron dicho expediente y que este fue difundido en diversos medios antes de que ellos supieran del caso.

Todos los programas importantes de espectáculos saben que una persona que intentó ‘quemar’ a Vadhir del abogado de la víctima, que anduvo otorgando las copias en el programa Abogado de Vadhir Derbez

El abogado de Vadhir Derbez asegura que ellos tenían acceso gratuito a la carpeta de investigación, por lo que no era necesario que lo compraran como se presume.

Nosotros no compramos carpetas, nosotros no hacemos actos de corrupción, si nosotros queremos tener acceso a la carpeta nos Ladan gratis. Abogado de Vadhir Derbez