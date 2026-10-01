Abogados de Melissa Galindo compartieron un comunicado para confirmar que la cantante fue absuelta de la demanda de Kalimba por daño moral.

El pasado 24 septiembre, el Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la CDMX determinó que Melissa Galindo no era culpable de generar un daño moral a Kalimba tras denunciarlo por abuso sexual.

Melissa Galindo fue absuelta de la demanda de Kalimba

En marzo de 2023, Kalimba demandó a Melissa Galindo de daño moral, argumentando que su denuncia por abuso sexual había dañado su imagen pública y carrera profesional.

Kalimba exigía una reparación del daño por el supuesto daño moral y tres años después, las autoridades determinaron que no había elementos para continuar con la demanda.

Melissa Galindo confirma que fue absuelta de la demanda de Kalimba (Instagram/@melissagalindooficial)

Los abogados de Melissa Galindo explican que fue absuelta de la demanda por daño moral y este resultado significa mucho para la cantante.

“Confirma la importancia de quienes acuden ante las instituciones para hacer escuchar su voz puedan defenderse también frente a acciones legales promovidas en su contra” Comunicado de los abogados de Melissa Galindo

La defensa legal de Melissa Galindo sostuvo ante las autoridades que la cantante solo defendió su derecho a denunciar, por lo que no existía la responsabilidad que pretendían atribuirle.

Melissa Galindo cree en la justicia tras resolución a su favor

Tras confirmarse que fue absuelta de la demanda de daño moral en su contra, Melissa Galindo compartió un mensaje en Instagram para expresar que cree en la justicia.

“Hoy más que nunca creo en la justicia y en las instituciones. Después de años de miedo y culparme; hoy siento una profunda paz por haber tenido el valor de alzar la voz y no quedarme callada, como lo viven miles de mujeres todos los días por miedo” Melissa Galindo

Melissa Galindo expresó que ha pasado años sintiendo culpa y miedo por denunciar, pero esta resolución cambia el panorama.

La cantante agradeció a sus abogados por su apoyo durante este proceso legal y a sus fans por seguirla apoyando: “Hoy mi corazón está lleno de gratitud”.

Melissa Galindo agradece a quienes la han apoyado tras denunciar a Kalimba (Instagram/@melissagalindooficial)

Mientras tanto, continúa la demanda de Melissa Galindo contra Kalimba por abuso sexual. Hasta el momento, se desconoce cuándo será la siguiente audiencia.