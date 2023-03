Rebecca Jones luchó por años contra el cáncer de ovario, además de que se lo diagnosticaron tarde porque confundieron su enfermedad.

La madrugada del 22 de marzo, Rebecca Jonas murió a los 65 años de edad.

Durante varios años, Rebecca Jones luchó contra el cáncer de ovario, el cual le fue diagnosticado en 2017.

Tras recibir el diagnóstico de cáncer, la actriz se sometió a una cirugía y quimioterapias, por lo que poco a poco logró entrar en remisión.

Lamentablemente, Rebecca Jones se enteró de su diagnóstico tres meses después de que comenzaran los síntomas.

Durante una entrevista en ‘El minuto que cambió mi destino’, Rebecca Jones contó cómo se había enterado que tenía cáncer de ovario.

La actriz contó que todo había iniciado como síntomas muy similares a la colitis, como hinchazón abdominal.

Rebecca Jones acudió con su médico de confianza y este afirmó que tenía colitis nerviosa, pues acababa de enfrentar el duelo de la muerte de su madre.

“Yo empecé con síntomas muy parecidos a la colitis, yo empiezo con síntomas el 14 de noviembre, fui al doctor por primera vez porque me estaba molestando la panza, me dijo que era colitis nerviosa”

Sin embargo, a pesar del tratamiento que Rebecca Jones estaba siguiendo para la colitis nerviosa, persistieron los síntomas.

“Un doctor que me conoce de toda la vida y yo le hice caso, y así me seguí mucho tiempo, como tres meses. Regresé con él cinco veces y las cinco veces me dijo que me hiciera un estudio más profundo”

Rebecca Jones