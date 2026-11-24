Israel Jaitovich cree que ser miembro de la familia Derbez impulsa carreras, pero también conlleva un peso: “A mí me hubiera encantando”.

Los Derbez enfrenta un fuerte escándalo tras las denuncias por violación contra Vadhir Derbez y Israel Jaitovich cree que ser miembro de esta familia es complicado.

Eugenio Derbez y Israel Jaitovich fueron amigos por muchos años, pero se distanciaron por diferencias en un negocio que tenían juntos, por lo que lleva años sin tener contaco con él.

Israel Jaitovich habla del peso de ser miembro de la familia Derbez

En entrevista con Todo para la Mujer, Israel Jaitovich habló de la familia Derbez y asegura que le hubiera gustado ser parte de ellos.

A mí me hubiera encantando ser hijo de Derbez, yo creo que todos nos hubiera encantado ser hijo de Derbez, porque ahí traes un motion, un empuje que te va ayudar muchísimo Israel Jaitovich

Israel Jaitovich cree que ser parte de la familia Derbez es garantía de éxito, pues los hijos de Eugenio Derbez han forjado una amplia carrera en la actuación.

¿Quién es Israel Jaitovich? Director de Distrito Comedia (Israel Jaitovich vía Instagram)

Pero el éxito conlleva la atención mediática y los escándalos están a la orden del día para la familia Derbez.

También todo eso que te ayuda te pone en un foco muy complicado, tienes un costo que asumir con ello Israel Jaitovich

El también comediante considera que el apellido ayudó a los hijos de Eugenio Derbez a incursionar, sumado a su talento, pero eso también provocó que estén en el ‘ojo público’ en todo momento.

Israel Jaitovich ya no es amigos de Eugenio Derbez y lo llama rencoroso

Eugenio Derbez y Israel Jaitovich fueron amigos y colegas por varios años, pero esta cercanía terminó por diferencias en un negocio que tenían juntos.

El conductor narra que Eugenio Derbez era imagen de una escudería, pero abandonó el proyecto sin avisar y Israel Jaitovich decidió sacarlo, lo cual molestó al actor.

Israel Jaitovich narra que lleva tiempo sin hablar con Eugenio Derbez: “Se sintió y creo que es rencoroso porque han pasado varios años, él decidió ya no ser mi amigo”.

Eugenio Derbez y Israel Jaitovich ya no tienen contacto, por lo que el conductor desconoce el tema que enfrenta la familia Derbez tras las denuncias contra Vadhir Derbez.