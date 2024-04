Majo Aguilar revela quién fue la persona que la apoyó a iniciar su carrera; ni su papá, tío o Ángela Aguilar intervinieron.

Desde 2016, Majo Aguilar -de 29 años de edad- ha grabado y compuesto su música sola.

La cantante proviene de una de las familias más reconocidas de música regional mexicana, pero fue su esfuerzo el que la llevó al éxito.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar son los abuelos de Majo Aguilar y Ángela Aguilar -de 20 años de edad- quienes son reconocidos por su larga trayectoria en la música y cine.

Major Aguilar quiso seguir los pasos de sus abuelos y decidió emprender su camino en la música, pero no fue nada fácil.

La interprete de “No voy a llorar” reveló en el programa de Faisy -de 44 años de edad- cuál había sido su primer trabajo y para qué usó su primer sueldo.

La cantante recuerda que cuando le dijo a su papá que quería ser cantante, él le mencionó que debía iniciar con sus propios recursos.

“Yo quería hacer mi primer disco, pero mi papá de alguna manera no sé porque lo quiso hacer así, ok sí, pero hazlo tú. No se involucró mucho la verdad”

Majo Aguilar