Charito Ruiz, burlona, le responde a Lupita D’Alessio por atreverse a hablar de su divorcio con Ernesto D’Alessio y todos la apoyan.

A finales de junio, Ernesto D’Alessio -de 46 años de edad- y Charito Ruiz -de 38 años de edad- confirmaron su divorcio.

Tras 16 años de matrimonio y rumores de una infidelidad del actor.

Hace un año comenzaron a circular rumores de la separación, pues se decía que Ernesto D’Alessio le había sido infiel a Charito Ruiz.

Meses después, Lupita D’Alessio lo confirmó.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz aseguraron que su divorcio había sido en los mejores términos, pero Lupita D’Alessio reveló que no fue así.

Lupita D’Alessio -de69 años de edad- dio una entrevista a Alan Tacher y fue ahí donde reveló que su hijo le había sido infiel a su esposa.

Incluso, la cantante defendió a Ernesto D’Alessio y aseguró que Charito Ruiz lo trataba mal.

“Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tiene porque Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó ¿Te perdonan y luego te condenan? no está padre”

Lupita D'Alessio