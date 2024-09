Luis Torres estaba más que preparado para maquillar a Karime Pindter para la gran final de La Casa de los Famosos 2024, pero la producción se lo prohibió.

El domingo 29 de septiembre es la gran final de La Casa de los Famosos 2024 y el equipo de Karime Pindter ya había pactado con Luis Torres -34 años de edad- para que maquillara a la influencer.

Sin embargo, la producción de La Casa de los Famosos 2024 no quiere a nadie externo el día de la final y Karime Pindter -de 31 años e edad- ya se quedó sin maquillista.

Antes de la última gala de La Casa de los Famosos 2024, los finalistas son sometidos a peluquería y maquillaje para el gran momento.

Luis Torres planeaba ser quien preparara a Karime Pindter.

Desde semanas atrás, el equipo de Karime Pindter habló con Luis Torres para que él fuera quien la maquillara para la última gala.

Luis Torres accedió y tenía todo listo para maquillar a la influencer, incluso viajaría de París a México para cumplir con el compromiso de trabajo .

“Yo llevaba varios meses platicando con el equipo de Karime para poder entrar, todo estaba apuntando a que sí se iba a poder, pero justo un par de días me confirmaron que la producción no quiere a nadie externo, no es que solo sea contra mí”

Luis Torres