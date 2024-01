¿Lorena Herrera se va a divorciar tras rumores de infidelidad? Un chismoso exhibió que Roberto Assad andaría buscando a otras mujeres.

A través de sus redes sociales, Lorena Herrera -de 56 años de edad- ha presumido la gran relación que mantiene con Roberto Assad.

Después de 20 años de relación, Lorena Herrera se enfrenta rumores de una presunta infidelidad luego de que un chismoso reveló conversaciones subidas de tono.

De acuerdo con lo presentado, Roberto Assad -de 48 años de edad- estaría buscando a mujeres a través de las redes sociales y les estaría mandando mensajes explícitos.

En medio de la controversia, Lorena Herrera ya respondió y esto fue lo que dijo sobre la presunta infidelidad de su esposo Roberto Assad.

Así reaccionó Lorena Herrera a rumores de infidelidad de su esposo

Lorena Herrera y su esposo Roberto Assad se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo luego de 20 años juntos.

Sin embargo a unos días de haber empezado el 2024, Lorena Herrera se encuentra en medio de la polémica luego de que se exhibió una supuesta infidelidad de su esposo Roberto Assad.

Durante la conferencia de prensa de la obra de teatro “Hijas de su madre”, Lorena Herrera respondió a todas las especulaciones.

Lorena Herrera salió en defensa de su esposo Roberto Assad y aseguró que no le ha sido infiel.

De manera contundente, Lorena Herrera recordó que el chismoso que inició la especulación ya ha tenido problemas con ella después de que ha asegurado que es hombre.

“Llevo 20 años con mi marido, casada y muy feliz. Subo poco a las redes. De quien viene la nota es una persona que ya lo hizo en el pasado conmigo, entonces seguro lo hace con mucha gente más” Lorena Herrera

En su conversación, Lorena Herrera aseguró que el chat pudo haber sido creado.

“Inventa cosas, miente, calumnia por tener rating en su programa y eso no se vale. La nota está muy deprimente, muy pobre porque cualquiera en un teléfono arma un chat” Lorena Herrera

Lorena Ferrera reveló que no demandará al chismoso porque no le puede quitar dinero, pero puntualizó que tomará ‘otras medidas’.

“Este hombre no tiene ni 20 mil pesos en la cuenta de banco, entonces qué me va a dar. Voy a perder más tiempo con abogados y eso” Lorena Herrera

De manera contundente, Lorena Herrera señaló que para ella el chat no es una infidelidad.

“El señor subió un chat con una mujer, que supuestamente es de mi marido. Eso no es una infidelidad. Yo tomo una infidelidad cuando un hombre se va a la cama con una mujer” Lorena Herrera

Lorena Herrera recordó que han su marido le han hackeado sus cuentas en dos ocasiones y bien pudieron haber mandado esos mensajes en ese momento.

En ese sentido, Lorena Herrera confesó que habló con su esposo y él negó que haya hecho esas conversaciones.

“Te pueden hackear la cuenta y a mi marido le han hackeado en dos ocasiones. La última vez lo dejaron sin un solo seguidor y sin ningún post en su cuenta de Instagram” Lorena Herrera

Lorena Herrera defendió a su esposo y aseguró que no cree que Roberto Assad le haya sido infiel.

“Llevo 20 años con mi marido, sé con quién estoy, sé que es un hombre completamente limpio mental, emocionalmente, físicamente. Es un hombre que no toma, que no tiene amigas, tiene poquitos amigos, nunca sale. Es un hombre que está casi siempre conmigo en el gimnasio, en la casa y en su trabajo” Lorena Herrera

Además, Lorena Herrera retó a que le demuestren que su marido le fue infiel.

“Para que yo pueda decir ‘mi marido me está poniendo el cuerno’, tráiganme un video cuando esté entrando a un hotel” Lorena Herrera

Jorge Carbajal responsabiliza a Lorena Herrera si algo le pasa

Tras las declaraciones de Lorena Herrera, Jorge Carbajal se defendió y responsabilizó a la famosa por si algo le pasa.

Jorge Carbajal se mostró preocupado al señalar que Lorena Herrera dijo públicamente que va a actuar de otra manera contra él y no legalmente.

“Algo que es muy preocupante y lo dejo abierto aquí públicamente es que dice la señora que no me va a demandar porque no tengo dinero, pero que va a hacer otra cosa. En pocas palabras, otra cosa para desquitarse, mi pregunta es qué va a hacer, porque lo deja tan abierto que podemos pensar que podemos pensar en cualquier cosa, cualquier cosa” Jorge Carbajal

En su video, Jorge Carbajal responsabiliza a Lorena Herrera por si algo le llega a pasar, ya sea a él o a sus seres queridos.

“Así que a partir del día de hoy, cualquier cosa que me pase a mí, Jorge Carbajal o cualquier persona de mi familia o gente allegada o mi Roqué, hago responsable total a la señora Lorena Herrera, porque ella dijo que va a actuar de otra manera y no es la manera correcta, que es la legal, así que a partir de este momento la responsable mi vida, de la gente que me rodea, de mi familia y de mi ‘Roqué’, es la señora Lorena Herrera y lo digo yo, Jorge Carbajal” Jorge Carbajal

Jorge Carbajal aseguró que las conversaciones que mostró son reales y que no fueron creadas.

“Y para terminar señora, qué bueno que usted cree mucho en su marido, qué bueno, me da mucho gusto y qué sigan muchísimos años más de matrimonio, pero ¿qué cree? Que lo que aquí presenté es verdad, lo tengo comprobado, meses de conversaciones que ahora usted dice que eso no es infidelidad, meses de conversaciones y eso no fue armado por nadie. Obviamente él no le iba a decir ‘ay sí mi amor, sí fui yo’. Así que bueno, si usted lo quiere creer, créalo” Jorge Carbajal

📌 JORGE CARBAJAL contesta a las amenazas de LORENA HERRERA y la responsabiliza de cualquier cosa que le pase a él y su familia.



"A partir de éste momento responsabilizó a la señora Lorena Herrera de cualquier cosa que me pase" pic.twitter.com/erQYKcKyZO — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 14, 2024

¿Qué fue lo que dijo el chismoso sobre la presunta infidelidad del esposo de Lorena Herrera?

Fue en el canal de YouTube de Jorge Carbajal y Felipe Cruz que se dieron a conocer las presuntas conversaciones que habría tenido el esposo de Lorena Herrera con otra mujer.

De acuerdo con Jorge Carbajal, Roberto Assad se manda mensajes subidos de tono con varias mujeres.

“Roberto Assad como que últimamente le ha dado por andar de calenturiento, tanto en su Instagram como en su Facebook, buscando mujeres guapas, sexys, de cuerpazo, porque le gustan como su mujer, pero el tema no es solamente que las salude y vaya y les diga que qué guapas se ven, el tema es más fuerte” Jorge Carbajal

Durante el programa ‘En Shock’ se compartieron las presuntas conversaciones que habría tenido Roberto Assad con otra mujer.

Jorge Carbajal aseguró que no son conversaciones creadas con inteligencia artificial y para mostrar que dice la verdad destacó que Roberto Assad suele ponerle ‘like’ a todas las fotografías que la mujer comparte en su cuenta de Instagram.

En su conversación, Jorge Carbajal no quiso revelar el nombre de la mujer y destacó que se encuentra seguro que no es la única.