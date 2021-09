Violeta Isfel divide opiniones con sus banderillas

A Violeta Isfel la pandemia por coronavirus le cambió la vida y es que al no tener trabajo, se animó a vender hamburguesas a fin de generar ingresos sin imaginar que ese sería el inicio de su éxito.

Como todo emprendedor, Violeta Isfel inició con un puesto pequeño y ahora tiene su propio restaurante en Hidalgo y en Ciudad de México.

Vía redes sociales, la actriz es quien se encarga de promocionar su negocio de comida rápida, menú que sigue creciendo y es que a las hamburguesas se sumaron las banderillas .

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Violeta Isfel invita a sus seguidores a probar la “Isfel banderilla”, producto que llega en diferentes versiones: salchicha, queso y una mezcla de ambas, solas o con tubos de papas.

Banderillas de Violeta Isfel dividen opiniones

Mientras que algunas personas expresan su deseo por probar el nuevo producto de Violeta Isfel, otros más echan de cabeza a la actriz pues revelan que la receta no es original .

Y es que estas “banderillas coreanas” ya se venden en diferentes partes del país, incluso existen videos en YouTube donde se revela la receta que incluye harina, salchicha, queso y papas, entre otros.

“¿Isfel Banderilla? Eso aquí y en China es una banderilla coreana”, “Ni ella sabe cómo se come”, “Además de que te robas la idea le pones su nombre”, “Es verdad que esa banderilla ya existe, no es una idea original”, son algunas de las reacciones.

Otros más la defienden asegurando que aunque ya existe el producto, Violeta Isfel le puso su toque por lo que no se está apropiando de la idea.

“Como joden con su idea robada. Vivan y dejen vivir”, “Es verdad que no es idea original. No pasa nada si no te gusta, no las vuelvas a comprar, pruébalas en diferentes lados y ve en dónde tengan mejor sabor”, expresan.

Hasta el momento Violeta Isfel no ha respondido a las críticas.