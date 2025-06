Fernando Colunga compartirá créditos con Andrea Legarreta -de 53 años de edad- en Amanecer, nueva telenovela de Juan Osorio.

Las escenas candentes estarán a la orden del día en el melodrama, algo que Fernando Colunga -de 59 años de edad- está impaciente por ver.

A Fernando Colunga le urge ver sus escenas con Andrea Legarreta en “Amanecer”

Andrea Legarreta sorprenderá en su regreso a la actuación cuando salgan las escenas candentes con Fernando Colunga en “Amanecer”.

Fernando Colunga, quien será el protagonista del melodrama, reveló que espera el momento en el que el público pueda apreciar las escenas reveladoras.

Andrea Legarreta (Instagram andrealegarreta / Instagram andrealegarreta)

Las declaraciones de Fernando Colunga se dieron tras un encuentro con Andrea Legarreta en los pasillos de la televisora de San Ángel.

En el que Fernando Colunga le reclamó a Andrea Legarreta por no haberlo saludado en el foro de grabación.

“Legarreta, no me has ido a saludar al foro”, le dijo Fernando Colunga, según narró la actriz, quien admitió sentirse nerviosa ante la inesperada interacción.

Fernando Colunga cuestionó a Andrea Legarreta por qué tenía pena de verlo, si recientemente realizaron escenas candentes en la producción.

“Le dije: ‘¿Ya las viste?’, y me dice: ‘Ya las vi. (…) Me urge ver la cara de todos tus compañeros cuando saquen las escenas en tu programa’”. Fernando Colunga

Fernando Colunga, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Andrea Legarreta quedó cautivada por Fernando Colunga

Andrea Legarreta sorprendió en el programa Hoy al contar un intenso encuentro con Fernando Colunga, con quien trabaja en la telenovela Amanecer.

La conductora relató que, debido a la lluvia, utilizó un pequeño paraguas para cubrirse, momento en el que el actor se acercó a ella.

Antes de soltar el nombre de Fernando Colunga, Andrea Legarreta se desvivió en halagos de su compañero.

“De repente se me une un ser, alto, guapo, que olía deli, me abraza”, expresó cautivada Andrea Legarreta por Fernando Colunga.

Andrea Legarreta ha estado en el foco mediático no solo por su vida personal, sino por su participación especial en Amanecer.