Nina Rubín no quita el dedo del renglón. La hija de Andrea Legarreta quiere convertirse en una gran actriz por lo que se ha sumado a la tan esperada serie Chespirito: Sin querer queriendo.

Por lo que Nina Rubín, junto a su mamá Andrea Legarreta, asistió a la presentación de Chespirito: Sin querer queriendo, la gran apuesta de Max.

El 5 de junio se estrenará Chespirito: Sin querer queriendo, la serie en la que participa Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta.

En Chespirito: Sin querer queriendo, Nina Rubín -de 18 años- interpretará a Marcela Gómez Fernández, hija del comediante fruto de su matrimonio con la fallecida Graciela Fernández.

Por lo que al enterarse, la hija de Andrea Legarreta -de 53 años- llamó a la actriz María Penella -de 28 años-, quien es la nieta de Chespirito.

Andrea Legarreta no sabía que andan vendiendo fotos de sus pies y condena a la inteligencia artificial

A Andrea Legarreta no le gustó ni poquito el baile sensual que le hicieron en Hoy (VIDEO)

“Es muy chistoso porque María Penella y yo trabajamos en ‘Te acuerdas de mí’ con Carmén Armendariz, y después yo me quedó en este proyecto y me dicen: ‘Vas a hacer Marcela’. Me pongo a investigar a Marcela y digo: ‘Es mamá de María’, y le escribo a María, le digo: ‘¡Voy a interpretar a tu mamá!, entonces, fue muy especial"

Nina Rubín