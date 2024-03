Anette Cuburu no ha tenido éxito y no le quedaría de otra que entrar a Sale el Sol porque en Telemundo no la hizo.

En mayo de 2023, Anette Cuburu -de 49 años de edad- anunció su salida de Venga la Alegría.

Posteriormente, la conductora abrió su canal de entrevista en YouTube y comenzó a trabajar con Telemundo.

¿Imagen Televisión quiere a otra conductora de la competencia? Anette Cuburu está en la mira

Anette Cuburu comenzó a laborar con Telemundo desde finales del 2023 e hizo algunas apariciones en Hoy Día.

También forma parte de los panelistas de La Casa de los Famosos 2024 y aseguraba que venían nuevos proyectos.

Pero un rumor dice que Anette Cuburu no ha tenido el éxito que esperaba en Telemundo y estaría negociando con otra televisora.

Supuestamente, Imagen Televisión estaría en pláticas con Anette Cuburu para sea conductora de Sale el Sol.

Desde hace varios meses ha trascendido que ante la baja audiencia de Sale el Sol, Imagen Televisión cambiará de productor y su planilla de conductores.

Dio Lluberes -de edad desconocida- sería el nuevo productor del matutino de Imagen Televisión.

Además, la televisora quiere a Ingrid Coronado -de 49 años de edad- como titular de Sale el Sol, pero esta información no ha sido confirmada por Imagen Televisión.

A Anette Cuburu no la quieren ni en Telemundo por sus comentarios

Hasta el momento, Imagen Televisión no ha mencionado sus planes de renovación en Sale el Sol.

Pero la página de X de La Portada, asegura que Anette Cuburu estaría negociando con ejecutivos de Imagen Televisión.

Algunos usuarios de redes sociales han manifestado que no les gustaría ver a Anette Cuburu en Sale el Sol, pues su imagen ya está “muy quemada”.

Por otro lado, Anette Cuburu tampoco sería bien recibida por la audiencia de Telemundo y de La Casa de los Famosos 2024.

Esto debido a que Anette Cuburo defendió a Alfredo Adame -de 65 años de edad- cuando arremetió contra La Divaza en uno de los posicionamientos.

Algunas personas exigían que Anette Cuburu ya no fuera parte del panel de La Casa de los Famosos 2024 y ahora podría aparecer hasta en Sale el Sol.