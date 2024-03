¿Por qué Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides no fueron a Sale el Sol? Joanna Vega-Biestro confiesa qué pasó con los actores.

Ludwika Paleta -de 45 años de edad- y Oswaldo Benavides se encuentran en plena promoción de su película Noche de Bodas, la cual llegará a las salas de cine este 7 de marzo.

Pese a que los actores ya tenían pactadas varias entrevistas con diferentes programas, Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides se encuentran en medio de la polémica luego de que no asistieron al matutino Sale el Sol.

Sale el Sol anunció que el martes 5 de marzo tendrían la visita muy especial de Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides -de 44 años de edad-, pero al final de cuentas los actores no acudieron.

En medio de la polémica sobre qué había pasado con Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides, Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- confesó que por ella los actores no habían acudido a Sale el Sol.

¿Pero qué fue lo que pasó? Joanna Vega-Biestro reveló que hace más de un año hizo unos comentarios que al parecer les siguen molestando a Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides.

Tras un arduo trabajo, Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides se encuentran muy emocionados por el estreno de su película Noche de Bodas.

Como parte de la promoción de la película, Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides han acudido a diferentes programas para hablar sobre la trama de esta.

Sin embargo, se reveló que Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides no habían asistido a Sale el Sol, pese a que ya los habían anunciado.

En medio de la incertidumbre sobre lo que había pasado con los actores, Joanna Vega-Biestro fue la encargada de revelar los motivos por lo que Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides no estuvieron en Sale el Sol.

A través de su Instagram Stories, Joanna Vega-Biestro señaló que Ludwika Paleta había pedido que ella no estuviera en la entrevista para que pudiera ir.

Joanna Vega-Biestro puntualizó que afortunadamente su productor la defendió y dijo que si esa era la condición entonces que no fuera Ludwika Paleta.

En su video, Joanna Vega-Biestro recordó que el enojo viene porque en 2022 ella criticó su lento accionar luego de que dos personas murieron cuando estaban grabando la película.

Joanna Vega-Biestro puntualizó que para ella Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides no habían actuado de la mejor manera tras darse a conocer la muerte de dos personas del equipo de producción.

La cosa no quedó ahí y es que en el programa Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro se refirió a lo que había pasado con Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides.

Y es que en pleno programa, Joanna Vega-Biestro señaló que Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides habían pedido que ella no estuviera en su entrevista.

Joanna Vega-Biestro recordó que ella criticó a Ludwika Paleta y Oswaldo Benavides en 2022 cuando lamentablemente murieron dos personas que trabajaban en su película.

En su intervención, Joanna Vega-Biestro agradeció a la producción de Sale el Sol por no haber cedido a esta petición.

“Yo no he dicho nada más, agradezco a la producción que les dijo ‘Si no está Joanna, mejor no vengan’, entonces no van a venir”

Joanna Vega-Biestro