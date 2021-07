Entre lágrimas Marisol González confirma su salida del programa Hoy

Desde hace varias semanas Alex Kaffie reveló que Marisol González abandonaría el programa Hoy pese a la insistencia de la producción del matutino para que se quede.

Luego de los rumores que han surgido por la salida de Marisol González, la conductora rompió el silencio y entre lágrimas confirmó que en los próximos días dejará el programa Hoy.

A través de su columna para ‘El Heraldo de México’ Alex Kaffie reveló que Marisol González dejaría el programa Hoy. El periodista insinuó que su salida se debía a que tenía problemas con algunas de sus compañeras.

Para calmar las especulaciones, Marisol González rompió el silencio y confirmó que en los próximos días dejará el programa Hoy.

Entre lágrimas Marisol González destacó que su decisión se debe a que desea tomar un tiempo para estar con su familia.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos partir al mil y estar al cien, pero hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba”

Marisol González