Disney Pixar hizo todavía más oficial el próximo estreno de Toy Story 5 con el lanzamiento del primer trailer oficial de la película.

Las imágenes ya son una carga de nostalgia para quienes crecieron con las películas desde su debut en 1995, pues Woody y Buzz Lightyear están de regreso pero suman a la villana Lilypad.

Toy Story 5 trae de regreso a todos los personajes de la saga y un nuevo enemigo

El nuevo trailer de Toy Story 5 dio un adelanto a quien será el nuevo enemigo a vencer de los juguetes favoritos de Andy: una tablet.

Con esto se muestra el dilema de las nuevas generaciones de niños que enfocan su entretenimiento a las nuevas tecnologías, dejando los juguetes tradicionales de lado.

Toy Story 5 (Disney Studios)

Para esta entrega de la saga, Bonnie (personaje introducido en la tercer película de Toy Story) ya tiene 8 años de edad y comienza a ocupar su tiempo con su nuevo dispositivo Lilypad.

Del mismo modo se ha dado a conocer que Jessie la vaquera tendrá un roll más protagónico que en entregas anteriores.

Siendo Woody y Buzz Lightyear quienes la acompañan en esta nueva misión: salvar la imaginación de los niños contra el auge de las pantallas.

Toy Story 5 (Disney Studios)

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Se ha confirmado que Toy Story 5 de Disney Pixar llegará a los cines en verano del próximo año.

La película con los juguetes favoritos de todos se estrenará en México el 19 de junio de 2026.