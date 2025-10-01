Se dio a conocer que Jessie La Vaquerita tendrá su propia historia en Toy Story 5.

Cada vez hay más detalles de lo que será la película Toy Story 5 y la trama que seguirá.

El actor Tim Allen -de 72 años de edad- dio algunas pistas sobre Toy Story 5, película que traerá de vuelta a los queridos personajes de Pixar.

De acuerdo con Tim Allen, quien da voz a Buzz Lightyear, el personaje de Jessi La Vaquerita contará con su propia historia en Toy Story 5.

“Es una gran historia. Sólo puedo contar una pequeña parte. Es una historia de Jesse...” Tim Allen, actor

Tim Allen dio ese pequeño adelanto en el programa de televisión LIVE with Kelly and Mark.

Actualmente, el actor está promocionando la segunda temporada de la serie Shifting Gears que llega el 1 de octubre a Hulu.

El actor de “Mejorando la casa” también mencionó que él y Tom Hanks- de 69 años de edad- que da voz a Woody, tuvieron que reunirse para el proyecto.

Asimismo, Tim Allen reveló que habrá una historia paralela a la de Jessie La Vaquerita en la que aparecerán 100 Buzz Lightyear .

Asegurando que se trata de una secuencia bastante “divertida” en la cinta.

En anteriores entrevistas, Allen ha mencionado que Toy Story 5 “es una historia muy, muy inteligente”.

Además de que ha dejado en claro que la quinta entrega de Toy Story no es una cuestión de dinero y que no se hace por ese motivo.

En realidad, Toy Story 5, explicó Tim Allen, se realiza porque tienen un “guion brillante” para contar una buena historia de la franquicia.

Fecha de estreno en cines de Toy Story 5

Ya hay fecha de estreno para la película de Toy Story 5 en cines.

La cinta está programada para exhibirse en salas a partir del 19 de junio de 2026.