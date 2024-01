Willem Dafoe -de 68 años de edad- ha decidido hablar por primera vez de las películas en streaming; sus comentarios no son del todo halagadores para esta nueva forma de ver el cine.

En una entrevista para The Guardian, Willem Dafoe considera que las películas desafiantes y difíciles en realidad no funcionan en streaming.

Esto debido a que el consumo de cine en casa es diferente al de una sala, pues la gente no quiere complicarse cuando pone Netflix o alguna otra plataforma.

Willem Dafoe puso condiciones ‘no negociables’ para interpretar al Duende Verde en ‘Spider-Man: No Way Home’

Lo que quieren, luego de un día de trabajo o escuela, es ver “algo estúpido”, para al final sólo revisar pedazos de películas antes de irse a dormir.

Las palabras de Willem Dafoe sobre las películas en streaming vienen dirigidas por una reflexión sobre el papel social del cine.

Señala que las películas en streaming han acabado con la cuestión social del cine, pues ahora todo se maneja en un entorno privado y con poco análisis.

Para Willem Dafoe, antes el ver una película implicaba no sólo ir al cine, sino después hablar de lo que se había visto en una cena o comida posterior a la función.

Esto hacía que la experiencia se extendiera y enclavara al filme en la comunidad; ahora la gente ni siquiera termina las películas, por lo que no existe un discurso.

“Es trágico porque el tipo de atención que la gente da en casa no es la misma. Las películas más difíciles, las películas más desafiantes no pueden funcionar tan bien cuando no tienes una audiencia que realmente esté prestando atención. Eso es algo muy importante. Extraño la cuestión social de dónde las películas encajan en el mundo. Vas a ver una película, sales a cenar, hablas de ello después y eso se extiende. Ahora la gente va a casa y dice: ‘Oye, cariño, veamos algo estúpido esta noche’, ven cinco minutos de 10 películas y dicen: olvídalo, vamos a la cama. ¿Dónde se encuentra ese discurso?”

Willem Dafoe