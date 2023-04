El 4 de abril; pero de 1923, se creó una de las empresas que definirían el mundo del entretenimiento durante los próximos 100 años, Warner Bros.

Si bien actualmente Warner Bros. no atraviesa por su mejor momento, no es secreto que se trata de una de las compañías más importantes en el cine, la televisión e incluso los videojuegos.

A lo largo de 100 años de historia, ha visto de todo, desde dos Guerras Mundiales, la llegada de la televisión, el internet, una pandemias y las múltiples veces que el cine ha estado en riesgo de desaparecer.

Es difícil resumir todo esto; pero aquí lo intentaremos marcado los que consideramos los 5 eventos que definieron el destino de la empresa.

Creación de Warner Bros.

Obviamente el primer evento importante fue la creación de Warner Bros. por los hermanos Harry Warner (1881-1958), Albert Warner (1883-1967), Sam Warner (1887-1927) y Jack Warner (1892-1978).

El interés por la naciente industria del cine llegó desde 1903, con el Harry Warner fundando su propia sala de proyecciones; un año más tarde sus hermanos se sumaron al negocio.

Pasaron de tener una sala de proyecciones a crear su primer estudio de distribución, “Warners Pittsburgh”. Fue hasta 2018 que comenzaron formalmente la producción de películas.

Decidieron colocar su pequeño estudio en Sunset Boulevard en Hollywood; siendo nombrado como “Warner Bros.” de manera oficial hasta 1923.

Logo Warner Bros. (Warner Bros. Discovery)

Los musicales y la primera estrella de Warner Bros.

Las historia del estudio no se entendería sin los musicales y la primera estrella de Warner Bros.; pues son parte importante de toda la evolución de la industria del cine.

Durante sus primeros 7 años, Warner Bros. se dedicó a explotar el mercado de los musicales, con obras como The Jazz Singer o Gold Diggers; siendo grandes éxitos.

Sin embargo, la primera gran estrella de la empresa no sería un ser humano, sino un perro; estamos hablando de Rin Tin Tin, un cachorro que llegó de Francia tras la Primera Guerra Mundial.

Rin Tin Tin fue el primer éxito mediático del cine, ganándose el corazón de la gente y protagonizando más de 26 películas en sus más de 10 años de vida; catapultando al estudio de manera inesperada.

Rin Tin Tin (Warner Bros. Discovery)

Realismo, demandas y la llegada de Bugs Bunny a Warner Bros.

La década de los 30′s y los 40′s serían más turbulentas con el realismo, demandas y la llegada de Bugs Bunny a Warner Bros.

Para empezar, los musicales dejaron de llamar la atención en los 30′s, por lo que Warner Bros. pasó a explotar el cine de Gangsters y épicas, presentando películas como Robin Hood.

Además, para finales de la década y principios de los 40′s tuvieron que sortear las demandas de Bette Davis y Olivia de Havilland, quienes no estaban de acuerdo con el Star System que sometía a actores y actrices ante los estudios.

Por si esto no fuera suficiente, tuvieron un alegato antimonopolio, que prohibió a Warner Bros. y otros estudios la compra de cadenas de cines para asegurar la exhibición de películas.

Parecía una época oscura; sin embargo, en 1938 un joven animador de la empresa, Tex Avery, creó el que sería uno de los íconos de la cultura mundial, el llamado “Conejo de la Suerte”, Bugs Bunny.

Bugs Bunny fue un éxito; dominó el cine y la televisión junto a los Looney Tunes durante toda la década de los 40′s, siendo una de las principales fuentes de ingresos de la compañía.

Bugs Bunny (Warner Bros. Discovery)

Ben-Hur, Tiburón, Superman y la consolidación de Warner Bros.

El punto más alto llegó en la segunda mitad del Siglo XX con Ben-Hur, Tiburón, Superman y la consolidación de Warner Bros. como el gran estudio.

Si bien antes de Ben-Hur, Warner Bros. tuvo grandes éxitos, en realidad estos habían sido como distribuidora, pues MGM era la que producía todo.

Con Ben-Hur la historia cambió un poco, pues el estudio también estuvo involucrado en la creación al lado de MGM.

La épica bíblica se convirtió en un clásico instantáneo y es hasta el momento el máximo referente del cine mundial.

Escena de la película: 'Ben-Hur' (Metro-Goldwyn-Mayer)

Aunque Warner Bros. ya era considerado un estudio “serio” en los 50′s y 60′s; el mundo comenzaba a cambiar nuevamente, y si quería mantenerse vigente necesitaba un impacto comercial parecido a Bugs Bunny.

Fue así como en 1975 sale a la luz “Tiburón”, en 1978 tenemos a “Superman”; el primer blockbuster y la primera película de superhéroes.

Estas dos obras hicieron que Warner Bros. se consolidara como una empresa de entretenimiento general, y cambiaron la forma de hacer cine para siempre, siendo referente hasta nuestros días.

Superman de Richard Donner (Warner Bros)

Compras, universos cinematográficos y la llegada de Warner Bros. Discovery

El impulso logrado por Tiburón y Superman se extendió por casi 30 años, con franquicias como Harry Potter, Matrix, El Señor de los Anillos, Mad Max, Los Goonies, Ace Ventura, Batman y muchos otros.

Sin embargo, para la segunda mitad del Siglo XXI, las cosas comenzaron a ir mal para Warner Bros.

En un intento por replicar a su competencia en Disney, Warner Bros. trató de crear un Universo Cinematográfico con resultados fallidos.

Esto provocó que la empresa cayera a números rojos y fuera comprada en dos ocasiones en menos de 10 años; primero por AT&T, después por Discovery.

Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

Lo que le generó una deuda enorme, la cual ha tenido como consecuencia una reestructuración global en la compañía, cancelando proyectos y rompiendo acuerdos históricos.

Warner Bros. entra a sus 100 años bastante golpeada; no obstante, eso no significa que no pueda regresar.

Pues en 100 años de historia, Warner Bros. ha enfrentado de todo: colapso de la industria, demandas, compras, fracasos y demás.

Tal vez sólo están a la espera de un nuevo héroe inesperado, como en su momento fueron un perro, un conejo, un esclavo, un tiburón y hasta Superman.